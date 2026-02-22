港男春節陳屍大倉久和客房 家屬抵台相驗結果出爐

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

香港籍馮姓男子日前陳屍台北市五星級大倉久和飯店客房內，警方介入初步未發現外力侵入痕跡，但在房內發現一瓶化工原料，經聯繫，馮男家屬昨抵台，今早10時配合檢警相驗，法醫認定馮男死因為輕生，家屬無意見，遺體發還。

檢警調查，27歲馮男2月14日來台入住大倉久和飯店，2月18日下午1時許應退房卻不見人影，房務人員上門查看，發現馮男倒臥客房沙發上，已明顯死亡。員警封鎖現場採證，未發現外力侵入痕跡，但在現場發現一瓶化工原料，初步不排除馮男死因與化工原料有關。

據悉，由於馮男在台無親友，警方後續請陸委會駐港辦事處協助聯繫馮男家屬，馮男家屬因機票問題直至昨天才抵台，今早10時配合檢警相驗，法醫認定馮男死因為輕生，家屬表示馮男先前在香港期間就曾有情緒不穩情況，不清楚為何生前會來台，但對死因無意見，檢方指示發還遺體。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

