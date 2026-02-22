影／彰化莽漢駕車衝撞前妻娘家 火燒車受傷送醫

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣田中鎮昨天深夜發生一輛轎車撞進透天厝，引發火燒車，許姓駕駛也燒傷送醫救治，警方初步調查發現，許男疑似酒後鬧事衝撞前岳父家，真正肇事原因調查中。

「就聽到有油門一直空催的聲音，後來就撞進透天厝了」昨晚田中鎮發生火燒車的附近鄰居驚恐的說，因為房屋都連幢，大家怕延燒或氣爆嚇得不敢睡。

昨天約10點半田中鎮一處民宅通報火警，一輛轎車撞進一樓客廳，引發火燒車，駕駛33歲許男燒傷在車內呼救，田中消防分隊據報前往搶救，火勢在半小時內撲滅，許男約有45%二度燒燙傷，送往彰化基督教醫院搶救，目前還在加護病房觀察中，無生命危險。

警方初步調查，許男酒測值超標，疑似酒後開車衝撞前岳父家，造成前岳父家一樓客廳毀損，而他在大年初三也曾酒後鬧事，在前岳父家敲打自己的車洩憤，被報警處理，許男前妻與家人都已向警方聲請保護令。

據了解，許男雖與前妻離婚，但二人仍一起住在彰化市，過年期間，許妻回娘家，許男到前岳父家找前妻，疑要前妻一起回家，但前妻不想回去，許男還揚言要尋短，沒想到後來竟駕車衝撞前岳父家釀成火災，警方將依公共危險、毀損等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

田中鎮昨天深夜發生一輛轎車撞進透天厝，引發火燒車，許姓駕駛也燒傷送醫救治。圖／民眾提供
田中鎮昨天深夜發生一輛轎車撞進透天厝，引發火燒車，許姓駕駛也燒傷送醫救治。圖／民眾提供
田中鎮昨天深夜發生一輛轎車撞進透天厝，引發火燒車，許姓駕駛也燒傷送醫救治。圖／民眾提供
田中鎮昨天深夜發生一輛轎車撞進透天厝，引發火燒車，許姓駕駛也燒傷送醫救治。圖／民眾提供
田中鎮昨天深夜發生一輛轎車撞進透天厝，引發火燒車，許姓駕駛也燒傷送醫救治。圖／民眾提供
田中鎮昨天深夜發生一輛轎車撞進透天厝，引發火燒車，許姓駕駛也燒傷送醫救治。圖／民眾提供

前妻 透天厝

