春節火警不平靜 彰化統計工廠火警這因素釀災最多

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

昨天大年初五「開工」日，彰化市中山路三段一家研磨廠房發生火警，所幸消防人員迅速控制火勢，未釀人員傷亡，起火原因仍待調查。適逢春節連假即將結束，彰化縣消防局也提醒，工廠復工前應全面檢查設備與電力系統，避免因瞬間過載引發火災

今天為春節連假最後一天，隨著明日各地工廠全面復工，彰化縣消防局提醒，復工初期因設備重新啟用與用電需求同步增加，若電氣系統未事先檢修，容易因瞬間過載或線路老舊引發火災，業者應在開工前完成全面設備與配電盤檢查，確認電力系統穩定運作。

開工時部分工廠仍保有燃放爆竹或焚燒金紙習俗，應選擇空曠且遠離易燃物處進行，並備妥滅火器材，以防火星引燃周邊物品。

今年農曆春節不平靜，除夕夜彰化縣花壇鄉番花路一處工廠及倉庫於晚間也發生火警，由於現場鄰近民宅，消防單位正全力布署水線進行防護，還出動機器人佈水線。

由於工廠火警因廠區面積大、可燃物多且機具密集，搶救風險高，常需跨分隊支援並動員大量人車；消防局統計近3年縣內工廠火災發生原因，前三名依序為電氣設備因素59件、機械故障42件及施工不慎9件，顯示設備管理與施工安全仍是防火重點。

此外，消防局分析近年產業園區火災案例，曾有工廠在強風影響下火勢迅速延燒，不僅波及鄰近廠房，也增加搶救困難。且春節前後適逢東北季風盛行，風勢強勁且氣候乾燥，一旦起火，火勢蔓延速度快，短時間內可能形成大範圍延燒。

針對重大工廠火災案例，消防局強調，多數與機械、電氣設備故障及施工不慎相關，場所應依消防防護計畫書落實防火管理，自衛消防編組演練須強化滅火、通報與避難引導等實務操作，避免流於形式，才能在第一時間有效控制火勢，降低損失。

彰化縣花壇鄉番花路一處海攤鞋工廠及倉庫於2月16日除夕發生火警，火勢猛烈。圖/彰化消防局提供
火災 春節

