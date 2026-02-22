台中東區台菜餐廳疑瓦斯管破裂起火 一員工輕微燒燙傷送醫

台中市消防局在今天上午11時許獲報，東區旱溪街一間台菜餐廳起火，消防局出動東英等多個單位、29名人力到場滅火，火勢已在到場後約9分鐘撲滅，現場有一名員工受有輕微燒燙傷，初步調查，疑因瓦斯管破裂導致廚房失火，詳細的起火原因待查。

台中市消防局在今天上午11時許獲報，東區旱溪街一間餐廳火警，派遣各式消防車10輛、救護車1輛、人員29人前往滅火，由東英分隊小隊長黃賀泰帶隊。

消防隊到場時，現場是1樓鐵皮建物，無人受困，其中年約47歲的男員工已逃生，雙手輕微紅腫身體些微不適，預防性送往中國醫藥大學附設醫院治療，火勢在今天上午11時24分撲滅。