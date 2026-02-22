台中東區台菜餐廳疑瓦斯管破裂起火 一員工輕微燒燙傷送醫
台中市消防局在今天上午11時許獲報，東區旱溪街一間台菜餐廳起火，消防局出動東英等多個單位、29名人力到場滅火，火勢已在到場後約9分鐘撲滅，現場有一名員工受有輕微燒燙傷，初步調查，疑因瓦斯管破裂導致廚房失火，詳細的起火原因待查。
台中市消防局在今天上午11時許獲報，東區旱溪街一間餐廳火警，派遣各式消防車10輛、救護車1輛、人員29人前往滅火，由東英分隊小隊長黃賀泰帶隊。
消防隊到場時，現場是1樓鐵皮建物，無人受困，其中年約47歲的男員工已逃生，雙手輕微紅腫身體些微不適，預防性送往中國醫藥大學附設醫院治療，火勢在今天上午11時24分撲滅。
警消初步調查，現場疑因瓦斯管線破裂，導致廚房失火，詳細的起火原因待火調科調查，初步排除人為縱火。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。