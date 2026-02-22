快訊

群創光電南科廠區員工遭機台捲夾送醫不治 同機型機台全面停工受檢

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

群創光電南科廠區昨晚驚傳男員工作業時，上半身遭受機器捲夾OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫院不治。據知，南科管理局已針對業者實施勞動檢查，該廠區相同機台全面受檢停工中。

台南市消防局是在昨晚8時46分獲報，南科園區新市區環西路群創光電，41歲鄧姓男員工作業時，不明原因遭重物砸中頭部昏迷。消防局緊急調派南科分隊2車4人趕往現場救援。

救護人員晚間時55分趕抵初步檢傷，男子額頭有約7×2×3公分明顯撕裂傷，已無呼吸及心跳（OHCA）。醫護人員晚間9時9分將傷者送醫，9時25分送抵永康奇美醫院急救，深夜11時11分宣告不治。

南科管理局初步掌握，死者當時進行「Box回插機板Cst」作業時，因機台安全連鎖裝置（Interlock）bypas，導致上半身遭受機器捲夾，現場失去生命徵象（OHCA）而發生這起不幸事件。

南科管理局指出，本案違反職業安全衛生設施施則第57條之規定：「雇主對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料。」，且已造成重大職業災害，於同日23時實施勞動檢查，已對該廠相同型號機台停工，後續依「勞動部重大災害通報處理要點」規定辦理調查。

群創。聯合報系資料照
