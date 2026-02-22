快訊

高雄轎車擦撞小黃逃逸 運匠尾追攔車...肇事駕駛被測出酒駕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

呂姓男子今天凌晨駕車行經高市漢民路與金府路口擦撞郭姓男子計程車，未停車即駛離，郭報警並尾追2分鐘攔車，警方到場發現呂男滿身酒味，測出每公升0.6毫克超標酒測值，郭的兒子聞訊趕至情緒激動，警安撫後陪父至警所。

小港警分局指出，郭姓男子（47歲）今天凌晨零時許駕駛計程車，行經漢民路與崇文路口，當時呂姓男子（65歲）駕車欲左轉，擦撞郭男計程車後照鏡，呂男未停車，反而加速逃離現場。

郭男報警後，一路尾隨呂男轎車，在漢民路與金府路口將攔下呂男；警方到場處理時，聞到呂男滿身酒氣，經當場施以酒精濃度檢測，酒測值超過0.6毫克，因涉公共危險罪，當場為警方逮捕。

呂男的兒子聞訊趕至現場，一度不滿警方處置態度，情緒激動，經警方安撫告知呂男有肇事逃逸及酒駕行為，情緒緩和後陪同父親至警所。

警方事後依公共危險罪嫌將呂移送高雄地檢署偵辦；肇逃部分，另依違反道路交通管理處罰條例第62條規定，開出處以1000元至3000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

呂姓男子今凌晨駕車在高市漢民路與金府路口擦撞郭姓男子計程車後逃逸，郭尾追攔車，警方測出呂男酒駕。記者石秀華／翻攝
呂姓男子今凌晨駕車在高市漢民路與金府路口擦撞郭姓男子計程車後逃逸（如圖），郭尾追攔車，警方測出呂男酒駕。記者石秀華／翻攝
呂姓男子今凌晨駕車在高市漢民路與金府路口擦撞郭姓男子計程車後逃逸，郭尾追攔車，警方測出呂男酒駕將他送辦。記者石秀華／翻攝
呂姓男子今凌晨駕車在高市漢民路與金府路口擦撞郭姓男子計程車後逃逸，郭尾追攔車，警方測出呂男酒駕。記者石秀華／翻攝
相關新聞

群創光電南科廠區驚傳重大工安 男員工遭重物砸中命危

群創光電南科廠區昨晚發生男員工作業時，頭部不明原因遭重物砸傷OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫院急救中，這起重大公...

影／怎麼撞的？台中轎車撞小貨車後竟鑽進貨車底2人受傷

台中市東勢區東坑路昨天下午發生車禍，轎車衝向小貨車後，轎車衝進並卡在小貨車車底，還波及另一輛轎車，駕駛和乘客受傷，他自稱...

高雄轎車擦撞小黃逃逸 運匠尾追攔車...肇事駕駛被測出酒駕

呂姓男子今天凌晨駕車行經高市漢民路與金府路口擦撞郭姓男子計程車，未停車即駛離，郭報警並尾追2分鐘攔車，警方到場發現呂男滿...

影／台61線恐怖路口！小客車無視紅燈撞飛女騎士當場逃逸

桃園市大園區20日上午發生一起嚴重交通事故。一名23歲林姓女子於7時55分許，騎乘機車行經台61線平面道路與桃科十路口時，遭一輛側向闖紅燈的自小客車猛烈撞擊，林女當場受傷倒地，隨後被送往醫院救治。肇事的自小客車駕駛於事故發生後並未停車處理，反而加速逃離現場，引發目擊民眾憤怒。

五楊高架乘客下車跳橋！男墜落匝道送醫不治

國道1號五楊高架北向49.5公里桃園路段，今（21）日下午16時30分左右發生一起驚悚墜橋意外。一名35歲吳姓男子搭乘營業自小客車前往醫院轉診途中，突然在車內情緒失控暴怒大叫，並強行要求駕駛停車。不料車輛靠邊後，吳男竟隨即翻越路肩高架圍籬一躍而下，墜落至下方的中正北路入口匝道，嚇壞過往人車。

高雄馬路水溝深夜飄瓦斯臭味 消防測出最低濃度上限急沖水

高市四維一路與福德三路口昨深夜10時22分許傳瓦斯外洩意外，民眾聞到怪味從水溝飄散出來，嚇得通報119；消防員使用儀器從...

