高雄轎車擦撞小黃逃逸 運匠尾追攔車...肇事駕駛被測出酒駕

呂姓男子今天凌晨駕車行經高市漢民路與金府路口擦撞郭姓男子計程車，未停車即駛離，郭報警並尾追2分鐘攔車，警方到場發現呂男滿身酒味，測出每公升0.6毫克超標酒測值，郭的兒子聞訊趕至情緒激動，警安撫後陪父至警所。

小港警分局指出，郭姓男子（47歲）今天凌晨零時許駕駛計程車，行經漢民路與崇文路口，當時呂姓男子（65歲）駕車欲左轉，擦撞郭男計程車後照鏡，呂男未停車，反而加速逃離現場。

郭男報警後，一路尾隨呂男轎車，在漢民路與金府路口將攔下呂男；警方到場處理時，聞到呂男滿身酒氣，經當場施以酒精濃度檢測，酒測值超過0.6毫克，因涉公共危險罪，當場為警方逮捕。

呂男的兒子聞訊趕至現場，一度不滿警方處置態度，情緒激動，經警方安撫告知呂男有肇事逃逸及酒駕行為，情緒緩和後陪同父親至警所。

警方事後依公共危險罪嫌將呂移送高雄地檢署偵辦；肇逃部分，另依違反道路交通管理處罰條例第62條規定，開出處以1000元至3000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。