快訊

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

埔里森林7天燒29公頃獲控制 起火原因調查中

中央社／ 南投22日電

南投埔里觀音瀑布對面林保署林地15日發生森林火災，林保署南投分署即啟動搶救機制，國軍及空勤總隊也投入滅火，直至21日下午火勢獲控制，延燒約29.54公頃，目前殘火處理。

農業部林業及自然保育署南投分署15日中午接獲南投縣消防局通報，埔里鎮觀音瀑布對面發現火煙，經查為南投分署轄管埔里事業區第112林班，分署立即啟動森林火災搶救機制，並協調內政部空中勤務總隊協助滅火。

南投分署表示，火場延燒面積約29.54公頃，防火線布設1919公尺，經分署投入94人次全力搶救，陸軍航空特戰指揮部共投水76架次約380噸，空勤總隊累計投水80架次約160噸，昨天下午2時火勢已控制，目前持續監控火場，並進行殘火處理。

南投分署說，後續將收集相關資訊，移請消防局及內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊調查起火原因。

南投縣 埔里 森林

延伸閱讀

陸軍協助山火撲滅 直升機CH-47SD鯉魚潭頻取水

小年夜燒到初五！南投埔里森林火警燒29公頃 民眾手舉「辛苦了」打氣

拜票遇長者暈倒 民進黨南投縣長參選人温世政秒變醫師救人

影／蕭美琴南投發福袋人氣超旺 他全程跟緊緊遞名片

相關新聞

群創光電南科廠區驚傳重大工安 男員工遭重物砸中命危

群創光電南科廠區昨晚發生男員工作業時，頭部不明原因遭重物砸傷OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫院急救中，這起重大公...

群創光電南科廠區員工遭機台捲夾送醫不治 同機型機台全面停工受檢

群創光電南科廠區昨晚驚傳男員工作業時，上半身遭受機器捲夾OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫院不治。據知，南科管理局...

2男基隆搭小黃到台北突亮刀搶車 開往新北棄車逃逸

游姓司機今凌晨駕駛計程車從基隆市載送2名男子到台北市大同區，在環河北路、長安西路口遭對方亮刀搶車、劃傷左手，警方獲報追查...

影／怎麼撞的？台中轎車撞小貨車後竟鑽進貨車底2人受傷

台中市東勢區東坑路昨天下午發生車禍，轎車衝向小貨車後，轎車衝進並卡在小貨車車底，還波及另一輛轎車，駕駛和乘客受傷，他自稱...

影／彰化莽漢駕車衝撞前妻娘家 火燒車受傷送醫

彰化縣田中鎮昨天深夜發生一輛轎車撞進透天厝，引發火燒車，許姓駕駛也燒傷送醫救治，警方初步調查發現，許男疑似酒後鬧事衝撞前...

高雄轎車擦撞小黃逃逸 運匠尾追攔車...肇事駕駛被測出酒駕

呂姓男子今天凌晨駕車行經高市漢民路與金府路口擦撞郭姓男子計程車，未停車即駛離，郭報警並尾追2分鐘攔車，警方到場發現呂男滿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。