埔里森林7天燒29公頃獲控制 起火原因調查中
南投埔里觀音瀑布對面林保署林地15日發生森林火災，林保署南投分署即啟動搶救機制，國軍及空勤總隊也投入滅火，直至21日下午火勢獲控制，延燒約29.54公頃，目前殘火處理。
農業部林業及自然保育署南投分署15日中午接獲南投縣消防局通報，埔里鎮觀音瀑布對面發現火煙，經查為南投分署轄管埔里事業區第112林班，分署立即啟動森林火災搶救機制，並協調內政部空中勤務總隊協助滅火。
南投分署表示，火場延燒面積約29.54公頃，防火線布設1919公尺，經分署投入94人次全力搶救，陸軍航空特戰指揮部共投水76架次約380噸，空勤總隊累計投水80架次約160噸，昨天下午2時火勢已控制，目前持續監控火場，並進行殘火處理。
南投分署說，後續將收集相關資訊，移請消防局及內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊調查起火原因。
