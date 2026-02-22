快訊

月薪7.2萬ETF怎麼配？網勸「40歲以下免買高股息」：問就是0050

華府直擊／主動提川習通話談台灣 川普對台議題放軟？

居然不是努力運動？養成10個生活小習慣有助打造易瘦體質

影／台61線恐怖路口！小客車無視紅燈撞飛女騎士當場逃逸

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市大園區20日上午發生一起嚴重交通事故。一名23歲林姓女子於7時55分許，騎乘機車行經台61線平面道路與桃科十路口時，遭一輛側向闖紅燈的自小客車猛烈撞擊，林女當場受傷倒地，隨後被送往醫院救治。肇事的自小客車駕駛於事故發生後並未停車處理，反而加速逃離現場，引發目擊民眾憤怒。

428340 0

大園交通分隊長薛嘉凱表示，林姓女子經檢測無酒駕情形，目前警方已透過路口監視器鎖定涉案嫌犯，正積極查緝到案。警方同時呼籲，駕駛人行經路口應注意四周狀況，遵守號誌並減速慢行，以維護交通安全。

針對此案，有目擊網友在社群平台Instagram發文控訴，當時路口為綠燈，騎士正常直行，卻突有一名外籍移工駕駛車輛直接闖紅燈衝出，完全沒有減速便直接撞上。目擊者指出，肇事者撞人後竟然直接跑掉，完全不顧對方傷勢，行為極其誇張。該名網友也憂心表示，近期觀音地區外籍移工增多，交通狀況日趨混亂，危險駕駛層出不窮，希望相關單位能重視此問題，避免類似憾事再次發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】台61線恐怖路口！小客車無視紅燈撞飛女騎士當場逃逸

延伸閱讀：

  1. 小貨車突拋錨慘困台66 楊梅警帶「這物」成功解圍
  2. 毒品唾液快篩今正式上路 拒測最高罰18萬、吊銷駕照

闖紅燈 交通事故

延伸閱讀

導航真出包！女騎士依指示「上國道」路肩驚險獲救收罰單

台61線大甲段拖吊車司機救援中被撞重傷 白車駕駛涉肇逃今晚到案

台61線大甲段白車惡劣肇逃…拖吊車駕駛救援被撞 頭破腳變形急送醫

國1楊梅5車連環撞！驚見小客車整台被「鏟起」

相關新聞

群創光電南科廠區驚傳重大工安 男員工遭重物砸中命危

群創光電南科廠區昨晚發生男員工作業時，頭部不明原因遭重物砸傷OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫院急救中，這起重大公...

影／怎麼撞的？台中轎車撞小貨車後竟鑽進貨車底2人受傷

台中市東勢區東坑路昨天下午發生車禍，轎車衝向小貨車後，轎車衝進並卡在小貨車車底，還波及另一輛轎車，駕駛和乘客受傷，他自稱...

影／台61線恐怖路口！小客車無視紅燈撞飛女騎士當場逃逸

桃園市大園區20日上午發生一起嚴重交通事故。一名23歲林姓女子於7時55分許，騎乘機車行經台61線平面道路與桃科十路口時，遭一輛側向闖紅燈的自小客車猛烈撞擊，林女當場受傷倒地，隨後被送往醫院救治。肇事的自小客車駕駛於事故發生後並未停車處理，反而加速逃離現場，引發目擊民眾憤怒。

五楊高架乘客下車跳橋！男墜落匝道送醫不治

國道1號五楊高架北向49.5公里桃園路段，今（21）日下午16時30分左右發生一起驚悚墜橋意外。一名35歲吳姓男子搭乘營業自小客車前往醫院轉診途中，突然在車內情緒失控暴怒大叫，並強行要求駕駛停車。不料車輛靠邊後，吳男竟隨即翻越路肩高架圍籬一躍而下，墜落至下方的中正北路入口匝道，嚇壞過往人車。

高雄馬路水溝深夜飄瓦斯臭味 消防測出最低濃度上限急沖水

高市四維一路與福德三路口昨深夜10時22分許傳瓦斯外洩意外，民眾聞到怪味從水溝飄散出來，嚇得通報119；消防員使用儀器從...

台南女深夜開車疑闖紅燈 擦撞機車騎士後波及路邊攤

54歲鄭姓女子昨天深夜駕駛轎車，沿台南安南區長溪路二段北往南行駛疑似闖紅燈，與21歲洪姓男子騎機車，沿頂安街由東往西行駛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。