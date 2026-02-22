快訊

國道1號五楊高架北向49.5公里桃園路段，今（21）日下午16時30分左右發生一起驚悚墜橋意外。一名35歲吳姓男子搭乘營業自小客車前往醫院轉診途中，突然在車內情緒失控暴怒大叫，並強行要求駕駛停車。不料車輛靠邊後，吳男竟隨即翻越路肩高架圍籬一躍而下，墜落至下方的中正北路入口匝道，嚇壞過往人車。

35歲吳姓男子搭乘營小客車前往醫院轉診途中，突然在車內情緒失控，並強行要求駕駛停車，隨即翻越路肩高架圍籬一躍而下，墜落至下方的中正北路入口匝道。圖：警方提供

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，勤務指揮中心接獲桃園110通報後，立即調派巡邏車及通知消防救護車趕赴現場。經初步調查，54歲曾姓男子駕駛營小客車，原載著吳男從國軍桃園總醫院出發，欲前往台北市振興醫院。行經事發路段時，乘客吳男因不明原因情緒極度不穩，曾姓駕駛將車停靠路肩後，吳男下車便直接跨越高架護欄墜下。

警消救護人員抵達後，發現吳男墜落於國道1號北向中正北路入口匝道路肩，高度達數層樓高，現場血跡斑斑，於16時56分緊急送往林口長庚紀念醫院搶救。不幸的是，吳男因傷勢過重，院方於17時23分宣告不治。目前警方正設法聯繫家屬，並進一步釐清吳男在轉診途中突然暴怒及跳下高架道路的具體原因。

※桃園電子報關心您，珍惜生命，請再給自己一次機會。
生命線洽談專線：1995
張老師諮詢專線：1980

本文章來自《桃園電子報》。原文：五楊高架乘客下車跳橋！男墜落匝道送醫不治

