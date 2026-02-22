高雄馬路水溝深夜飄瓦斯臭味 消防測出最低濃度上限急沖水

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市四維一路與福德三路口昨深夜10時22分許傳瓦斯外洩意外，民眾聞到怪味從水溝飄散出來，嚇得通報119；消防員使用儀器從水溝測出22.9濃度，具低濃度上限值，急沖水降低瓦斯濃度，通知相關協處，20分鐘後數值歸零，虛驚一場。

根據了解，這起瓦斯外洩意外發生在昨深夜10時22分許，位於四維一路與福德三路口的水溝突然飄散濃厚瓦斯臭味，消防局獲報派員查看，消防員到場使用儀器從水溝蓋內測出22.9濃度，因屬低濃度上限值，並無立即危險。

消防員實施現場沖水，降低瓦斯濃度，並同步通知工務局及欣高瓦斯公司前往前往協助處理，後續沖水後於深夜10時53分測得相關數值已歸零後，消防員才撤離。

高市四維一路與福德三路口水溝昨深夜10時22分許傳瓦斯外洩意外，消防員到場急沖水降低瓦斯濃度。記者石秀華／翻攝
高市四維一路與福德三路口水溝昨深夜10時22分許傳瓦斯外洩意外，消防員到場急沖水降低瓦斯濃度。記者石秀華／翻攝

消防員 瓦斯外洩 高市

