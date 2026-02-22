高雄馬路水溝深夜飄瓦斯臭味 消防測出最低濃度上限急沖水

高市四維一路與福德三路口昨深夜10時22分許傳瓦斯外洩意外，民眾聞到怪味從水溝飄散出來，嚇得通報119；消防員使用儀器從水溝測出22.9濃度，具低濃度上限值，急沖水降低瓦斯濃度，通知相關協處，20分鐘後數值歸零，虛驚一場。

根據了解，這起瓦斯外洩意外發生在昨深夜10時22分許，位於四維一路與福德三路口的水溝突然飄散濃厚瓦斯臭味，消防局獲報派員查看，消防員到場使用儀器從水溝蓋內測出22.9濃度，因屬低濃度上限值，並無立即危險。