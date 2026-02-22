群創光電南科廠區驚傳重大工安 男員工遭重物砸中命危

群創光電南科廠區昨晚發生男員工作業時，頭部不明原因遭重物砸傷OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫院急救中，這起重大公安詳細事故原因，待進一步釐清。

台南市消防局是在昨晚8時46分獲報，南科園區新市區環西路群創光電廠意，一名約30多歲的男性員工作業時，不明原因遭重物砸中頭部昏迷。消防局緊急調派南科分隊2車4人趕往現場救援。

救護人員晚間時55分趕抵初步檢傷，男子額頭有約7×2×3公分明顯撕裂傷，已無呼吸及心跳（OHCA）。醫護人員晚間9時9分將傷者送醫，9時25分送抵永康奇美醫院，目前傷者仍在醫院搶救中，尚未脫離險境。