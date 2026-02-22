影／越南女生念政大 遊台中錢包留單車 目睹台人好習慣讓她手舞足蹈

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍19歲阮姓女子在台灣就讀政治大學，近日與同學到台中旅遊時，不慎將錢包遺留在YouBike置物籃內，前往還車站點找錢包時，該輛單車已被借走，阮女急得向警方求助，女警許珈珈協助聯絡客服，順利找到該輛單車的還車點，發現錢包仍在置物籃內「原封不動」，台灣人路不拾遺的好習慣，也讓阮女開心的手舞足蹈。

台中市第二警分局公園所17日時，接獲台讀政治大學的越籍阮姓女大生（19歲）報案，她與同學到台中旅遊，騎乘YouBike前往一中商圈時，不慎將錢包遺落在腳踏車上，返回原站卻發現車輛已被借走，錢包內有學生證、居留證等重要物品，突然遺失不知如何是好。

女警許珈珈受理後，第一時間協助聯繫YouBike客服，查詢車輛動向，客服回覆該車已歸還至西區五權三街站點，可協助上鎖，避免再被租借騎乘。

女警不僅耐心教導阮女使用APP操作，也貼心建議搭車前往確認，果然，錢包安然躺在車籃中，證件與財物一樣不少，阮女直擊台灣人「路不拾遺」的好習慣，開心的手舞足蹈，直呼「台灣治安真的很好，警察也好熱心」，一行人也在派出所前，開心與女警合影留戀。

第二警分局長鍾承志溫馨提醒，外出旅遊、逛街請養成隨身保管貴重物品的好習慣，包包拉鍊務必拉好，避免將重要物品隨意放置，尤其使用共享單車下車前務必再檢查一次；如需協助，隨時撥打 110 或就近至派出所求助，臺灣警察都在你身邊，馬年馬上安全幸福。

越南籍阮姓女大生（前排左二）近日到台中旅遊，不慎將錢包遺留在單車置物籃，女警協助她找回，一行人開心合影。圖／第二警分局提供
