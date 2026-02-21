台南女深夜開車疑闖紅燈 擦撞機車騎士後波及路邊攤
54歲鄭姓女子昨天深夜駕駛轎車，沿台南安南區長溪路二段北往南行駛疑似闖紅燈，與21歲洪姓男子騎機車，沿頂安街由東往西行駛至路口碰撞，鄭女轎車波及路旁攤販，洪男四肢擦挫傷送醫，鄭女則未受傷，雙方酒測值均為零。警方說，肇事原因仍待進一步釐清。
台南市警三分局指出，20日晚間10時31分接獲報案，安南區長溪路二段與頂安街口，發生轎車與機車交通事故，立即派員趕往現場處理。
經了解，鄭女駕駛轎車沿長溪路二段北往南行駛，行經事故路口時，疑似闖紅燈，與洪男駕駛機車，沿頂安街由東往西行駛碰撞，鄭女車輛失控撞及路旁攤販，還好案發時路邊攤當時並未營業。
洪男四肢擦挫傷，經救護人員送往奇美醫院治療，無生命危險；鄭女則未受傷。警方到場後對雙方呼氣酒測，酒精濃度均為零。而詳細肇事原因與攤販後續賠償事宜，警方說，仍待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。