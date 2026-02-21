台南女深夜開車疑闖紅燈 擦撞機車騎士後波及路邊攤

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

54歲鄭姓女子昨天深夜駕駛轎車，沿台南安南區長溪路二段北往南行駛疑似闖紅燈，與21歲洪姓男子騎機車，沿頂安街由東往西行駛至路口碰撞，鄭女轎車波及路旁攤販，洪男四肢擦挫傷送醫，鄭女則未受傷，雙方酒測值均為零。警方說，肇事原因仍待進一步釐清。

台南市警三分局指出，20日晚間10時31分接獲報案，安南區長溪路二段與頂安街口，發生轎車與機車交通事故，立即派員趕往現場處理。

經了解，鄭女駕駛轎車沿長溪路二段北往南行駛，行經事故路口時，疑似闖紅燈，與洪男駕駛機車，沿頂安街由東往西行駛碰撞，鄭女車輛失控撞及路旁攤販，還好案發時路邊攤當時並未營業。

洪男四肢擦挫傷，經救護人員送往奇美醫院治療，無生命危險；鄭女則未受傷。警方到場後對雙方呼氣酒測，酒精濃度均為零。而詳細肇事原因與攤販後續賠償事宜，警方說，仍待進一步釐清。

鄭姓女子昨深夜駕駛轎車，沿台南安南區長溪路二段疑似闖紅燈，與洪姓男子騎機車，沿頂安街行駛至路口碰撞，車頭幾乎全毀。圖／讀者提供
鄭姓女子昨深夜駕駛轎車，沿台南安南區長溪路二段疑似闖紅燈，與洪姓男子騎機車，沿頂安街行駛至路口碰撞，車頭幾乎全毀。圖／讀者提供
鄭女車輛失控撞及路旁攤販，還好案發時路邊攤當時並未營業。圖／讀者提供
鄭女車輛失控撞及路旁攤販，還好案發時路邊攤當時並未營業。圖／讀者提供
據調查，洪男四肢擦挫傷，經救護人員送往奇美醫院治療，無生命危險。圖／讀者提供
據調查，洪男四肢擦挫傷，經救護人員送往奇美醫院治療，無生命危險。圖／讀者提供

闖紅燈 交通事故 台南

