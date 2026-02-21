快訊

未來誰接班？南僑加速全球化布局 陳飛龍生前已規劃第三代架構

財神降臨吧！大樂透春節加碼大小紅包 自賺年終獎號出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

新北貢寮鴿舍起火！飼主燒竹子當肥料引火警 及時放飛鴿子逃過一劫

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市貢寮區公嶺街一處鐵皮鴿舍，今天中午起火燃燒，火勢20多分鐘後撲滅，經查是林姓飼主燒竹子做為肥料，將灰燼裝入塑膠袋並放置於鴿舍內，未料餘火燃燒引發火警，幸好當時他及時把鴿子全都放飛，才沒有變成「烤乳鴿」，鴿子沒有受傷，逃過一劫。

新北市消防局今天中午11時52分獲報，貢寮區公嶺街一處鐵皮鴿舍起火燃燒，雙溪及貢寮分隊共5車9人前往現場搶救，抵達時3坪鴿舍已起火燃燒，火勢於12時21分撲滅，經灑水降溫確認無殘餘火苗。

經瑞芳警分局了解，林姓飼主燒竹子做為肥料，燃燒完畢將灰燼裝入塑膠袋並放置於鴿舍內，未料餘火燃燒致引發火警。消防局表示，火勢未延燒至其他處所，現場無人員受困及傷亡。

消防人員說，當時林姓飼主及時把鴿子全都放飛，鴿子沒有受傷，逃過一劫，但鴿舍燒損。

新北貢寮鐵皮鴿舍起火險釀「烤乳鴿」，燒竹子當肥料引火警。記者游明煌／翻攝
新北貢寮鐵皮鴿舍起火險釀「烤乳鴿」，燒竹子當肥料引火警。記者游明煌／翻攝

鴿子 貢寮

延伸閱讀

影／自撞護欄…台2線貢寮大型重機燒成火球 2人摔車送醫

大年初五開工日遇祝融…彰化市研磨工廠驚傳火警 幸及時撲滅

黃國昌走春遇民眾嗆聲 蘇巧慧：每人有自己節奏、大家一起讓新北更好

大年初五新北三重清晨傳火警 疑烹飪不慎燒毀爐具

相關新聞

影／乘客搭小黃突暴怒喊停 五楊高架下車「翻圍籬墜匝道」送醫不治

國道1號五楊高架桃園路段今天下午發生搭小黃北上的吳姓年輕男乘客，半途突暴怒要求停車，曾姓運將在五楊高架49.5公里桃園路...

影／自撞護欄…台2線貢寮大型重機燒成火球 2人摔車送醫

台2線新北市貢寮區近馬崗街口，今天下午4時27分發生大型重型機車自撞護欄摔車起火，騎士及乘客2名傷者送醫，火勢相當猛烈，...

大年初五開工日遇祝融…彰化市研磨工廠驚傳火警 幸及時撲滅

今天大年初五「開工」日，彰化市中山路3段一家從事研磨的工廠廠房，今天下午1時許，突然發生火警，火勢猛烈，幸好消防人員及時...

鴛鴦大盜？燒烤攤員工行竊雙北工地電纜線 春節前栽了

陳姓男子及其曹姓女友過年前接連在雙北工地行竊電纜線，導致被害工程單位財產損失且工程進度延遲，台北市警方清查後鎖定2人行蹤...

疑情緒失控隨機攻擊…嘉市7旬翁晨運突遭壓制割頸 涉案男聲押獲准

嘉義市大年初五清晨發生駭人隨機攻擊事件。1名30歲簡姓男子，疑似情緒失控，在自由路與友忠路口綠地，突然將正在晨運的70歲...

新北貢寮鴿舍起火！飼主燒竹子當肥料引火警 及時放飛鴿子逃過一劫

新北市貢寮區公嶺街一處鐵皮鴿舍，今天中午起火燃燒，火勢20多分鐘後撲滅，經查是林姓飼主燒竹子做為肥料，將灰燼裝入塑膠袋並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。