新北貢寮鴿舍起火！飼主燒竹子當肥料引火警 及時放飛鴿子逃過一劫

新北市貢寮區公嶺街一處鐵皮鴿舍，今天中午起火燃燒，火勢20多分鐘後撲滅，經查是林姓飼主燒竹子做為肥料，將灰燼裝入塑膠袋並放置於鴿舍內，未料餘火燃燒引發火警，幸好當時他及時把鴿子全都放飛，才沒有變成「烤乳鴿」，鴿子沒有受傷，逃過一劫。

新北市消防局今天中午11時52分獲報，貢寮區公嶺街一處鐵皮鴿舍起火燃燒，雙溪及貢寮分隊共5車9人前往現場搶救，抵達時3坪鴿舍已起火燃燒，火勢於12時21分撲滅，經灑水降溫確認無殘餘火苗。

經瑞芳警分局了解，林姓飼主燒竹子做為肥料，燃燒完畢將灰燼裝入塑膠袋並放置於鴿舍內，未料餘火燃燒致引發火警。消防局表示，火勢未延燒至其他處所，現場無人員受困及傷亡。

消防人員說，當時林姓飼主及時把鴿子全都放飛，鴿子沒有受傷，逃過一劫，但鴿舍燒損。