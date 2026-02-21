快訊

台中知名餐廳疑爆食物中毒！一家5口上吐下瀉進急診 食安處要查了

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」

丈夫未下車急壞 婦人跨雙黃線拍窗攔車　高鐵延誤2分鐘挨批

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義高鐵站大年初三上演驚險一幕，有名婦人發現丈夫仍在車廂內，情急之下竟跨越月台雙黃線、拍打車窗攔車，所幸在站務人員及時制止下，列車重新開門，男子拎著2個包包匆忙下車，但整起事件仍造成列車延誤約2分鐘，引發乘客與網友熱議。

事發地點位於嘉義高鐵站。社群社會事新聞影音，目擊畫面顯示，列車車門已關閉、準備駛離時，婦人焦急高喊「等一下，我先生在上面」，並不顧安全規定跨越雙黃線，拍打車窗請求開門。站務人員見狀立即吹哨示警並上前勸阻。隨後車門再度開啟，婦人丈夫提著行李快步走出車廂，女子也頻頻向工作人員致歉。

據了解，男子疑似因忘記拿行李，下車後又返回車廂取物，才導致夫妻分開、險些錯過。雖然最後順利會合，但過程已違反月台安全規範，也影響列車正常運行。不少民眾直言行為過於冒險，認為若未及時下車，應搭到下一站再折返處理，「高鐵速度快，真的很危險」。

對此事件，高鐵公司表示，為確保旅客自身及行車安全，請旅客不要妨礙車門開關或強行拉開車門，違者依鐵路法究責；若遇搭錯車或不及下車，請就近或至第六車列車長室洽服務人員協助」，高鐵列車上也有設置相關安全標示，並透過車廂內旅客資訊看板提醒旅客。

高鐵公司指出，旅客強拉車門或妨礙車門關閉，不僅會影響列車正常運行及其他旅客權益，旅客也可能因違反鐵路法第71條規定，必須接受高鐵警察偵訊或裁罰，處以1500元以上7500以下的罰鍰。

嘉義高鐵站大年初三上演驚險一幕，有名婦人發現丈夫仍在車廂內，情急之下竟跨越月台雙黃線、拍打車窗攔車，所幸在站務人員及時制止下，列車重新開門，男子拎著2個包包匆忙下車，但整起事件仍造成列車延誤約2分鐘，引發乘客與網友熱議。圖／翻攝社會事新聞影音
嘉義高鐵站大年初三上演驚險一幕，有名婦人發現丈夫仍在車廂內，情急之下竟跨越月台雙黃線、拍打車窗攔車，所幸在站務人員及時制止下，列車重新開門，男子拎著2個包包匆忙下車，但整起事件仍造成列車延誤約2分鐘，引發乘客與網友熱議。圖／翻攝社會事新聞影音

高鐵

延伸閱讀

台中知名餐廳疑爆食物中毒！一家5口用餐後上吐下瀉進急診 食安處要查了

川普大多數關稅遭最高法院封殺 給企業、經濟、Fed帶來新挑戰

阿富汗新刑法挨批縱容家暴！容許丈夫打妻子 前提「未造成骨折」

影／國中生鞭炮炸貓引公憤 關籠鍊栓環境髒亂 珍愛協會漏夜救出

相關新聞

影／乘客搭小黃突暴怒喊停 五楊高架下車「翻圍籬墜匝道」送醫搶救

國道1號五楊高架桃園路段今天下午發生搭小黃北上的吳姓年輕男乘客，半途突暴怒要求停車，曾姓運將在五楊高架49.5公里桃園路...

影／自撞護欄…台2線貢寮大型重機燒成火球 2人摔車送醫

台2線新北市貢寮區近馬崗街口，今天下午4時27分發生大型重型機車自撞護欄摔車起火，騎士及乘客2名傷者送醫，火勢相當猛烈，...

大年初五開工日遇祝融…彰化市研磨工廠驚傳火警 幸及時撲滅

今天大年初五「開工」日，彰化市中山路3段一家從事研磨的工廠廠房，今天下午1時許，突然發生火警，火勢猛烈，幸好消防人員及時...

鴛鴦大盜？燒烤攤員工行竊雙北工地電纜線 春節前栽了

陳姓男子及其曹姓女友過年前接連在雙北工地行竊電纜線，導致被害工程單位財產損失且工程進度延遲，台北市警方清查後鎖定2人行蹤...

丈夫未下車急壞 婦人跨雙黃線拍窗攔車　高鐵延誤2分鐘挨批

嘉義高鐵站大年初三上演驚險一幕，有名婦人發現丈夫仍在車廂內，情急之下竟跨越月台雙黃線、拍打車窗攔車，所幸在站務人員及時制...

影／路過民眾經過發現農舍竄火煙趕緊報案 獨居男成焦屍

屏東縣潮州鎮新田路今天清晨4時43分發生一起農舍火警，消防局獲報後，抵達現場時已經全面起火燃燒，現場是1樓磚造鐵皮屋，火...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。