丈夫未下車急壞 婦人跨雙黃線拍窗攔車　高鐵延誤2分鐘挨批

嘉義高鐵站大年初三上演驚險一幕，有名婦人發現丈夫仍在車廂內，情急之下竟跨越月台雙黃線、拍打車窗攔車，所幸在站務人員及時制止下，列車重新開門，男子拎著2個包包匆忙下車，但整起事件仍造成列車延誤約2分鐘，引發乘客與網友熱議。

事發地點位於嘉義高鐵站。社群社會事新聞影音，目擊畫面顯示，列車車門已關閉、準備駛離時，婦人焦急高喊「等一下，我先生在上面」，並不顧安全規定跨越雙黃線，拍打車窗請求開門。站務人員見狀立即吹哨示警並上前勸阻。隨後車門再度開啟，婦人丈夫提著行李快步走出車廂，女子也頻頻向工作人員致歉。

據了解，男子疑似因忘記拿行李，下車後又返回車廂取物，才導致夫妻分開、險些錯過。雖然最後順利會合，但過程已違反月台安全規範，也影響列車正常運行。不少民眾直言行為過於冒險，認為若未及時下車，應搭到下一站再折返處理，「高鐵速度快，真的很危險」。

對此事件，高鐵公司表示，為確保旅客自身及行車安全，請旅客不要妨礙車門開關或強行拉開車門，違者依鐵路法究責；若遇搭錯車或不及下車，請就近或至第六車列車長室洽服務人員協助」，高鐵列車上也有設置相關安全標示，並透過車廂內旅客資訊看板提醒旅客。