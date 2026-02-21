快訊

獨／國造首款高階電子反制系統 玄風電戰測試成功首曝光

尋仇？北市醫美診所團拜傳槍響 負責人背景曝光曾遭「黑吃黑吞千萬」

陳妍希離婚1年回台過年 42歲超狂凍齡「素顏真面目現形」

影／驚！運將被迫五楊高架臨停　後座暴怒男翻圍籬墜匝道送醫尋家屬

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智／桃園即時報導

國道1號五楊高架桃園路段今天下午發生搭小黃北上的吳姓年輕男乘客，半途突暴怒要求停車，曾姓運將在五楊高架49.5公里桃園路段臨停路肩，詎料，吳男下車後竟翻越高架圍籬墜落北向匝道，送醫搶救中，國道警方仍在尋找家屬釐清原因。

這起驚悚事件發生在今天下午4時30分，當時54歲曾姓計程車運將後座載著35歲吳姓男子，從龍潭區的國軍桃園總醫院前往北市北投區振興醫院，車子行經過國道1號五楊高架道北向49.5公里桃園路段時，後座的吳男情緒突然失控，在車內不斷暴怒大叫，大聲喝令要求運將立刻停車。

曾姓運將不知所措，被迫將車停靠在五楊高架路肩，沒想到車才剛停穩，吳男便奪門而出，在路邊觀察片刻，隨即翻越高架圍籬，從數層樓高的橋面一躍而下，墜落至下方國道1號北向蘆竹區中正北路入口匝道的路肩。

桃市119勤指中心於下午4時36分據報，立刻派遣第三救災救護大隊蘆竹分隊高級救護隊2輛救護車共4名救護人員前往馳援，抵達時已有現場民眾根據派遣員線上指導心肺復甦術實施DACPR的急救處置，救護員接手CPR並給予頸圈、長背板處置，於下午近5時送至林口長庚醫院搶救，直到晚間6時30分院方已放棄搶救，但尚未宣告死亡。

年輕吳男搭小黃從龍潭某醫院欲北上北投區醫院，不明原因半途突失控暴怒要停車，運將臨停五楊高架路肩，吳男竟翻過圍籬躍下五楊高架，墜落國1北上中正路入口匝道重傷送醫，國道警方目前仍在找家屬。記者陳恩惠／翻攝
年輕吳男搭小黃從龍潭某醫院欲北上北投區醫院，不明原因半途突失控暴怒要停車，運將臨停五楊高架路肩，吳男竟翻過圍籬躍下五楊高架，墜落國1北上中正路入口匝道重傷送醫，國道警方目前仍在找家屬。記者陳恩惠／翻攝
年輕吳男搭小黃從龍潭某醫院欲北上北投區醫院，不明原因半途突失控暴怒要停車，運將臨停五楊高架路肩，吳男竟翻過圍籬躍下五楊高架，墜落國1北上中正路入口匝道重傷送醫，國道警方目前仍在找家屬釐清原因。記者陳恩惠／翻攝
年輕吳男搭小黃從龍潭某醫院欲北上北投區醫院，不明原因半途突失控暴怒要停車，運將臨停五楊高架路肩，吳男竟翻過圍籬躍下五楊高架，墜落國1北上中正路入口匝道重傷送醫，國道警方目前仍在找家屬釐清原因。記者陳恩惠／翻攝
年輕吳男搭小黃從龍潭某醫院欲北上北投區醫院，不明原因半途突失控暴怒要停車，運將臨停五楊高架路肩，吳男竟翻過圍籬躍下五楊高架，墜落國1北上中正路入口匝道重傷送醫，國道警方目前仍在找家屬。記者陳恩惠／翻攝
年輕吳男搭小黃從龍潭某醫院欲北上北投區醫院，不明原因半途突失控暴怒要停車，運將臨停五楊高架路肩，吳男竟翻過圍籬躍下五楊高架，墜落國1北上中正路入口匝道重傷送醫，國道警方目前仍在找家屬。記者陳恩惠／翻攝

五楊高架 桃園 運將

延伸閱讀

桃園中原文創桃藝工坊新樣貌 加速更多元文創品牌成長

導航設定出錯害她噴6000元？國道1號南崁段驚見機車 警製單舉發移置

烏龜嘴裡塞香菸引眾怒... 桃園某國中學生幹的 下場慘了

桃園草莓產業遍及10區 張善政春節採草莓肯定青農成果

相關新聞

影／自撞護欄…台2線貢寮大型重機燒成火球 2人摔車送醫

台2線新北市貢寮區近馬崗街口，今天下午4時27分發生大型重型機車自撞護欄摔車起火，騎士及乘客2名傷者送醫，火勢相當猛烈，...

大年初五開工日遇祝融…彰化市研磨工廠驚傳火警 幸及時撲滅

今天大年初五「開工」日，彰化市中山路3段一家從事研磨的工廠廠房，今天下午1時許，突然發生火警，火勢猛烈，幸好消防人員及時...

鴛鴦大盜？燒烤攤員工行竊雙北工地電纜線 春節前栽了

陳姓男子及其曹姓女友過年前接連在雙北工地行竊電纜線，導致被害工程單位財產損失且工程進度延遲，台北市警方清查後鎖定2人行蹤...

影／驚！運將被迫五楊高架臨停　後座暴怒男翻圍籬墜匝道送醫尋家屬

國道1號五楊高架桃園路段今天下午發生搭小黃北上的吳姓年輕男乘客，半途突暴怒要求停車，曾姓運將在五楊高架49.5公里桃園路...

影／路過民眾經過發現農舍竄火煙趕緊報案 獨居男成焦屍

屏東縣潮州鎮新田路今天清晨4時43分發生一起農舍火警，消防局獲報後，抵達現場時已經全面起火燃燒，現場是1樓磚造鐵皮屋，火...

帶日籍友人遊高雄計程車上打翻飲料 不滿司機強索千元清潔費互槓

黃姓男子因家人帶日籍友人回台過年，昨帶友人規畫高雄一日遊，沒料卻遇到超雷的計程車司機，黃男網路發文指控司機態度差還繞路，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。