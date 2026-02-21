影／驚！運將被迫五楊高架臨停　後座暴怒男翻圍籬墜匝道送醫尋家屬

國道1號五楊高架桃園路段今天下午發生搭小黃北上的吳姓年輕男乘客，半途突暴怒要求停車，曾姓運將在五楊高架49.5公里桃園路段臨停路肩，詎料，吳男下車後竟翻越高架圍籬墜落北向匝道，送醫搶救中，國道警方仍在尋找家屬釐清原因。

這起驚悚事件發生在今天下午4時30分，當時54歲曾姓計程車運將後座載著35歲吳姓男子，從龍潭區的國軍桃園總醫院前往北市北投區振興醫院，車子行經過國道1號五楊高架道北向49.5公里桃園路段時，後座的吳男情緒突然失控，在車內不斷暴怒大叫，大聲喝令要求運將立刻停車。

曾姓運將不知所措，被迫將車停靠在五楊高架路肩，沒想到車才剛停穩，吳男便奪門而出，在路邊觀察片刻，隨即翻越高架圍籬，從數層樓高的橋面一躍而下，墜落至下方國道1號北向蘆竹區中正北路入口匝道的路肩。