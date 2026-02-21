影／自撞護欄…台2線貢寮大型重機燒成火球 2人摔車送醫
台2線新北市貢寮區近馬崗街口，今天下午4時27分發生大型重型機車自撞護欄摔車起火，騎士及乘客2名傷者送醫，火勢相當猛烈，燒成火球，消防人員在近5時撲滅，事故一度影響1線車道，初步排除酒、毒駕，目前已恢復雙向通行。
新北市消防局下午4時27分獲報，貢寮區台2線近馬崗街口發生機車自摔起火事故，由貢寮分隊出動2車5人前往處理，現場2名傷者意識清醒，由救護車送醫基隆長庚，火勢下午4時53分撲滅。由於火勢猛烈，機車被燒成有如廢鐵，起火原因還待進一步調查。
瑞芳警分局派遣福隆卯澳所及澳底車禍處理小組到場處理，並管制交通，經查何男（55歲）騎乘大型重型機車，搭載乘客林女（44歲），沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，不明原因自撞路旁護欄致機車起火燃燒。
警方說，事故車輛一度占用往基隆方向部分車道，成何男手腳擦挫傷，林女腳部疑似骨折，2人都意識清楚。分局通報基隆工務段及拖吊車前往處理，肇事駕駛人酒測值為0MG/L，並經檢視無毒駕情事，全案由分局澳底車禍處理小組依A2類交通事故處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。