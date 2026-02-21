聽新聞
0:00 / 0:00
鴛鴦大盜？燒烤攤員工行竊雙北工地電纜線 春節前栽了
陳姓男子及其曹姓女友過年前接連在雙北工地行竊電纜線，導致被害工程單位財產損失且工程進度延遲，台北市警方清查後鎖定2人行蹤循線逮人，2人坦承犯行但交代不清銷贓細節，警詢後依加重竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，台北市警局中正一分局博愛路派出所1月21日獲報，中正區漢口街某工地有20捆工程用電纜線遭人竊走，市價逾10餘萬元；員警調閱監視器畫面鎖定32歲陳男及31歲曹女涉案，分析過濾後發現2人是近期流竄雙北的電纜線鴛鴦盜，專挑凌晨時分騎乘機車到工地行竊，日前才在新北市新莊、五股區犯案。
員警向台北地檢署檢察官聲請拘票，2月3日到2人位於新北新莊的住處外，從清晨埋伏到傍晚，在2人外出時上前逮人，並在其住處查扣做案用破壞剪、剝皮鉗等工具，詢後依加重竊盜罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後無保請回2人。
據悉，2人平時在夜市燒烤攤上班，缺錢花用之下將歪腦筋動在工地電纜線上，行竊後將電纜線內銅線變賣牟利；2人落網坦承接連涉犯竊案，但得手的電纜線已銷贓，2人不願清楚交代，警方將進一步調查釐清銷贓細節。
警方提醒，工地物料應妥善收納上鎖，建議加裝高效能監視系統或聘請專人加強夜間巡守。民眾若發現可疑人、事、物，應立即撥打 110 報案，透過警民合作守護財產安全，不讓宵小有可乘之機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。