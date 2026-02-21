聽新聞
0:00 / 0:00
影／路過民眾經過發現農舍竄火煙趕緊報案 獨居男成焦屍
屏東縣潮州鎮新田路今天清晨4時43分發生一起農舍火警，消防局獲報後，抵達現場時已經全面起火燃燒，現場是1樓磚造鐵皮屋，火勢撲滅後，在神明廳右側房間發現屋主59歲郭姓男子，已經成焦屍，起火原因消防局火調中，警方報請檢方相驗。
火災是路過民眾發現趕緊報案，消防局接獲警方轉報後，在潮州鎮新田路一處農舍發生火災，派遣潮州、崁頂、竹田分隊及第2大隊，共8車17人，現場是1樓磚造鐵皮屋，抵達時火勢已全面燃燒，火勢在5時35分撲滅，現場燃燒面積約90平方公尺。
消防人員多次清查搜索，6時許在神明廳右側房間發現屋主59歲郭姓男子，已成焦屍。現場起火點疑為房間地板，疑為遺留火種菸蒂，詳細起火原因仍待消防局火調科調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。