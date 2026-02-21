快訊

7大陸遊客命喪貝加爾湖！行程要價7.7萬台幣 …「小鋼炮」2分鐘沉沒

10米高「瑪利歐主燈」必拍！ 2026台灣燈會「瑪利歐星燦嘉年華」5大亮點、Switch玩到爆

台南女兒初二回娘家前先做這件事 2000萬大獎刮到手

聽新聞
0:00 / 0:00

帶日籍友人遊高雄計程車上打翻飲料 不滿司機強索千元清潔費互槓

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子因家人帶日籍友人回台過年，昨帶友人規畫高雄一日遊，沒料卻遇到超雷的計程車司機，黃男網路發文指控司機態度差還繞路，友人不小心在車上打翻飲料被強索千元清潔費，雙方起爭執，警方獲報到場調解，後賠償千元了事。

黃姓男子在網路社群「Threads」貼文陳述經過，指大過年的家人難得從日本回來過節，還帶了日本朋友，規畫到高雄玩一天，沒想到遇到超雷計程車司機！

黃男指出，當時從龍虎塔搭計程車要去巨蛋站準備往高雄市區玩，司機態度就很差說左營捷運站比較近 ，硬辯了2次，我們不想再爭執就說隨便，後來司機走的路線會經過生態園區站，於是他們改說生態園區下車就好，司機又堅持左營捷運站比較近，爭執後，終於讓他們在生態園區站下車。

黃男陳述指，過程中，司機開很快又急煞，日本朋友反應不及手上的飲料因此灑出一些，當下有馬上拿濕紙巾清潔，但司機卻在他們下車時強硬要求付1000元清潔費。

黃男認為整個行車過程司機的服務態度惡劣，原本並不想支付這筆錢，於是報警請警察調解，後來日本朋友不想事情鬧大決定賠錢了事。黃男指，過年期間遇到這種事真的覺得倒楣，尤其還帶著外國朋友，擔心他回國後會對台灣留下不好的印象，並提醒高雄民眾小心這輛計程車。

轄區左營警分局指出，文自派出所於昨天上午11時許接獲報案，指稱左營區生態園區捷運站前發生計程車與乘客糾紛，隨即派員到場處理。

經警方了解，當時計程車司機魯姓男子（54歲）因乘客黃姓男子（34歲）的外籍友人於車內打翻飲料，向其索取1000元清潔費，但黃認為司機索賠太貴，雙方發生不愉快。警方到場說明雙方權益並協助調解後，雙方均表示不提出告訴，並以1000元達成和解。

黃姓男子昨天上午帶日籍友人遊高雄，友人在計程車上打翻飲料，不滿司機強索千元清潔費互槓報警。記者石秀華／翻攝
黃姓男子昨天上午帶日籍友人遊高雄，友人在計程車上打翻飲料，不滿司機強索千元清潔費互槓報警。記者石秀華／翻攝
黃姓男子昨天上午帶日籍友人遊高雄，友人在計程車上打翻飲料，不滿司機強索千元清潔費互槓報警。記者石秀華／翻攝
黃姓男子昨天上午帶日籍友人遊高雄，友人在計程車上打翻飲料，不滿司機強索千元清潔費互槓報警。記者石秀華／翻攝

延伸閱讀

丁噹空降高雄捷運開唱 「我愛他」秒變大型K歌現場

高雄走春最夯景點 果嶺自然公園、澄清湖春節4天吸客22萬人次

星國女大生錢包掉計程車上！大園警效率驚人15分鐘找回獲國際學子好評

初五至開工日好天氣！228連假鋒面來亂 高雄以北+宜花東溼答答

相關新聞

影／路過民眾經過發現農舍竄火煙趕緊報案 獨居男成焦屍

屏東縣潮州鎮新田路今天清晨4時43分發生一起農舍火警，消防局獲報後，抵達現場時已經全面起火燃燒，現場是1樓磚造鐵皮屋，火...

帶日籍友人遊高雄計程車上打翻飲料 不滿司機強索千元清潔費互槓

黃姓男子因家人帶日籍友人回台過年，昨帶友人規畫高雄一日遊，沒料卻遇到超雷的計程車司機，黃男網路發文指控司機態度差還繞路，...

大年初五開工日驚魂 嘉義市工廠大火濃煙沖天

農曆大年初五開工日，嘉義市卻傳出火警意外，下午1時03分，僑嘉三街一處工廠突然竄出火舌，黑煙直衝天際，遠處即可看見濃煙翻...

導航設定出錯害她噴6000元？國道1號南崁段驚見機車 警製單舉發移置

國道1號北向49公里南崁交流道入口匝道昨（20）日上午驚傳機車誤闖事件。國道公路警察局第一公路警察大隊勤務中心於上午10時46分接獲通報…

新竹男不滿有人便溺私設鏡頭監控走道 法官這原因要他拆光

新竹陳男不滿家後方常有隨地便溺與敲打窗戶騷擾，未經管委會同意，擅自在社區共用走道外牆裝設2支監視器，24小時錄影住戶出入...

她以帳號遭盜拒繳 租車業者挨罰1萬6300元 法官這理由撤銷處分

郭姓女子前年向iRent租車，在台北市違停及國道超速而遭舉發，台南市府交通局共裁罰1萬6300元，她以帳號遭盜而非實際駕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。