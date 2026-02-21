帶日籍友人遊高雄計程車上打翻飲料 不滿司機強索千元清潔費互槓

黃姓男子因家人帶日籍友人回台過年，昨帶友人規畫高雄一日遊，沒料卻遇到超雷的計程車司機，黃男網路發文指控司機態度差還繞路，友人不小心在車上打翻飲料被強索千元清潔費，雙方起爭執，警方獲報到場調解，後賠償千元了事。

黃姓男子在網路社群「Threads」貼文陳述經過，指大過年的家人難得從日本回來過節，還帶了日本朋友，規畫到高雄玩一天，沒想到遇到超雷計程車司機！

黃男指出，當時從龍虎塔搭計程車要去巨蛋站準備往高雄市區玩，司機態度就很差說左營捷運站比較近 ，硬辯了2次，我們不想再爭執就說隨便，後來司機走的路線會經過生態園區站，於是他們改說生態園區下車就好，司機又堅持左營捷運站比較近，爭執後，終於讓他們在生態園區站下車。

黃男陳述指，過程中，司機開很快又急煞，日本朋友反應不及手上的飲料因此灑出一些，當下有馬上拿濕紙巾清潔，但司機卻在他們下車時強硬要求付1000元清潔費。

黃男認為整個行車過程司機的服務態度惡劣，原本並不想支付這筆錢，於是報警請警察調解，後來日本朋友不想事情鬧大決定賠錢了事。黃男指，過年期間遇到這種事真的覺得倒楣，尤其還帶著外國朋友，擔心他回國後會對台灣留下不好的印象，並提醒高雄民眾小心這輛計程車。

轄區左營警分局指出，文自派出所於昨天上午11時許接獲報案，指稱左營區生態園區捷運站前發生計程車與乘客糾紛，隨即派員到場處理。