新竹男不滿有人便溺私設鏡頭監控走道 法官這原因要他拆光

新竹陳男不滿家後方常有隨地便溺與敲打窗戶騷擾，未經管委會同意，擅自在社區共用走道外牆裝設2支監視器，24小時錄影住戶出入動態。新竹地院審理後認定，該外牆屬全體區分所有權人共有部分，陳男占用裝設已侵害住戶隱私與居住安寧，判他拆除設備。

新竹市某公寓大廈管理委員會主張，陳男於2024年5月3日，未經同意就在C棟後門及地下室出入口附近的共用走道牆壁上方，裝設2個監視器鏡頭及底座，鏡頭長期朝向住戶出入口，持續拍攝出入時間與動態，形同蒐集住戶非公開活動資訊。管委會依住戶規約及監視器調閱管理辦法，函請拆除未果，只得提告。

陳男則辯稱，監視器早在2013年裝設，位置屬自家住宅後院範圍，並非公共出入口，也未朝地下室出入口拍攝；裝設前常有民眾隨地便溺、敲窗騷擾，他為自保才設置。且設備早於規約制定前存在，規約無溯及力；管委會未經會議決議就發函要求拆除，程序也有瑕疵。

法官審理，監視器設置位置確在共用外牆，依公寓大廈管理條例第3條、第8條規定，外牆屬共用部分，變更或使用應受規約或區分所有權人會議決議限制。外牆具有維持建物安全與外觀功能，並非1樓住戶可單獨處分。陳男未經同意就在外牆鑽孔設機，已構成無權占用。

判決書指出，隱私權保護不限於私密空間，即使在公共場域，若透過機器設備長期、持續錄影，將個人出入時間、往來對象等資訊拼湊成完整生活軌跡，足以形成心理壓力，侵害居住安寧。陳男雖稱鏡頭未對準出入口，但鏡頭可由其自行控制轉動方向，抗辯不足採信；至於有人騷擾、隨地便溺等說法，也未提出證據證明。