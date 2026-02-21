她以帳號遭盜拒繳 租車業者挨罰1萬6300元 法官這理由撤銷處分

郭姓女子前年向iRent租車，在台北市違停及國道超速而遭舉發，台南市府交通局共裁罰1萬6300元，她以帳號遭盜而非實際駕駛而拒繳，交通局轉向和雲公局開罰，惟業者催告郭女積欠租車費用後清償，質疑郭女說法而提起行政訴訟，法官認交通局未釐清駕駛身分而撤銷處分。

據調查，該輛租車於2024年6月18日2時許，在台北市區為警以行車速度超過規定最高時速逾20公里至40公里以內；同年月20日晚間9時許在台北大同區大龍街處，在禁止臨時停車處所停車；同年月21日2時許，在國道1號南向315.5公里處超過規之最高時速逾40公里至60公里以內；同年月24日23時許，在台北大同區承德路敦煌路口往南處超過規定最高時速20公里以內違規逕行舉發。

經交通局分別依道路交通管理處罰條例等規定分別裁處罰鍰1800元、900元、1萬2000元及1600元，並應參加道路交通安全講習等處分。和雲公司不服，提起訴訟。

和雲公司主張，前年6月18日1時37分起至同年月25日12時30分止，將車輛出租予郭女。郭女雖以其帳號遭盜用為由拒絕承受處分，然她因本次租車尚有積欠原告租金等費用，經催告後已主動清償，她的帳號是否確實遭人盜用，仍有疑義，否則何必支付相關租金。

業者認為，郭女承租車輛時，已提出其身分證影本及駕駛執照等證件供核，應可合理信賴郭女應會遵守交通規則。

交通局指出，經檢視舉發機關函文、採證照片及違規示意圖等，認該車輛確有違規行為。而郭女聲稱帳號遭盜用，無法證明郭女為實際駕駛人，所以以業者為裁罰對象。

高雄高等行政法院地方庭指出，業者既已舉證證明該車輛於期間為郭女所租用，表示業者確非違規行為駕駛人。郭女雖提出報案證明單及陳述單，用以證明車輛非其租用，然經本院調查結果，郭女所述與實情並不相符，可見郭女所述並不足採。