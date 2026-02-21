大年初五開工日驚魂 嘉義市工廠大火濃煙沖天
農曆大年初五開工日，嘉義市卻傳出火警意外，下午1時03分，僑嘉三街一處工廠突然竄出火舌，黑煙直衝天際，遠處即可看見濃煙翻騰，嘉市消防局獲報即調派大批消防車與人員趕赴現場，全力展開灌救行動，幸無人員傷亡。
消防人員抵達時，火勢從廠房內部猛烈燃燒，不斷向外延燒，濃煙夾帶焦味瀰漫周邊街區。指揮官迅速部署水線，分從不同角度包圍壓制火勢，同時進行人員清查，確認是否有人受困。經初步了解，所幸廠區內並無人員受困或傷亡，讓緊張情勢稍稍緩解。
不少工廠與商家選在初五開工祈福，焚燒金紙祭拜求好運；再加上入冬以來降雨偏少，近期氣溫偏暖、空氣乾燥，火勢一旦引燃，極易迅速擴大。消防人員指出，天乾物燥環境條件，往往讓火苗在短時間內失控蔓延，增加搶救困難度。
救災人員射水降溫、阻隔延燒，是否與用火不慎或其他因素有關，仍待鑑識釐清。警方也在周邊拉起封鎖線，提醒民眾避免圍觀，以免影響救災動線。消防局呼籲，春節期間民眾祭拜焚香燒紙，務必選擇空曠、安全處所，備妥滅火器材或水源，離開前確實確認火源完全熄滅。工廠與商家復工時，也應檢查電線設備與易燃物存放情形，避免因一時疏忽釀成災害。
