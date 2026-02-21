屏東春節勝利星村湧2百萬人次、奇幻大津熱度爆表一票難求

屏東春節期間國旅熱絡，勝利星村走春人潮再創新高，小年夜到年初四一連6天湧入突破200萬人次，不少店家業績開紅盤樂開懷；另掀起現象級熱潮「奇幻大津」光影藝術，春節期間出現線上、現場「一票難求」盛況，成為受矚目的文化觀光熱點。

屏東縣政府文化處指出，屏東勝利星村為屏東市區最具指標性的特色商圈，吸引返鄉民眾、外地遊客安排年假走春行程，從白天逛到夜晚賞燈，園區人潮絡繹不絕。依據電信業者大數據統計，2月15日至2月20日湧入200萬人次，展現驚人的觀光號召力。

不少園區店家表示，年前訂單應接不暇，從小年夜起人潮湧現，天天客滿。店家普遍反映，今年春節來客數較去年成長約2成，喜迎年節商機。縣府邀請民眾把握年節最後一天走訪園區，感受屏東溫暖的陽光與熱鬧氛圍。

同樣人氣居高不下的高樹「奇幻大津」光影藝術沉浸式體驗，春節期間熱度爆表，線上預購售罄，每日限量200張現場票幾乎秒殺。

活動因採人數總量管制，每天下午5時開賣，現場工作人員發放號碼牌，不少民眾中午過後就提前排隊，甚至自備椅子與野餐墊，宛如排隊等待演唱會般熱鬧；排隊人龍一路延伸至停車場，每天開賣後十分鐘內即完售，單日仍有上百位向隅民眾撲空。

「奇幻大津」今年復辦後，從2月3日登場以來，在網路社群引起高度關注，並有許多網紅部落客分享美照、直播影片，觀看數甚至破百萬，掀起現象級的熱潮。

文化處長吳明榮說，「夜晚看光影藝術，白天體驗山林生態」，鼓勵民眾不妨利用白天上山走訪，感受截然不同於夜間燈區的靜謐山林風貌，透過「品牌化」策略，活化被遺忘的山林秘境，帶來觀光人潮，也為地方產業創造商機。