快訊

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

潔西卡艾芭斬16年婚！女神恢單訂情小10歲新歡　高調官宣姐弟戀

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色去下注」

善心開年 北市警與善心鎖匠無償助獨居老婦換鎖回家過年

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

高齡85歲劉姓婦人大年初三中午獨自蹲坐台北市和平東路三段巷弄路旁，因住家門鎖老舊故障無法開門，不知所措呆坐屋外；轄區六張犁派出所警員獲報後趕往現場關心，得知老婦無力支付開鎖費用，員警決定自掏腰包叫鎖匠換鎖，黃姓鎖匠到場後得知警方熱心善舉，主動表示將無償協助更換新門鎖，以實際行動送上年節溫暖。

大年初三，台北市信義警分局六張犁派出所接獲民眾報案，和平東路三段巷內有一名婦人疑似失智蹲坐路旁，需要警方協助，員警吳宥宏、黃致翔立即趕赴現場關心。

警方到場後確認年約85歲劉姓老婦精神狀況正常，但因為住家門鎖老舊故障，鑰匙已經無法使用，無法回家只能呆坐屋外路旁；員警見狀隨即聯繫附近鎖匠到場協助處理。

警方與老婦聊天過程中，得知老婦獨居沒有小孩，經濟狀況拮据與親屬少有往來，無力負擔更換門鎖費用，員警向鎖匠告知願自掏腰包協助婦人支付換鎖費用，不料黃姓鎖匠得知情況後，主動表示將無償協助更換新門鎖。

警方與善心鎖匠攜手協助，老婦順利返回住家，居家安全也獲得保障，頻頻向員警與鎖匠表達感謝。

信義分局六張犁派出所警員吳宥宏（左）、黃致翔（右）。記者廖炳棋／翻攝
信義分局六張犁派出所警員吳宥宏（左）、黃致翔（右）。記者廖炳棋／翻攝

老婦 關心 北市

延伸閱讀

北市清潔隊員離職率不到1%的秘密 2年還吸引新北35人跳槽來

風雨操場與校樹要兩全 需專家統籌確保綠覆率

蓋光電板風雨操場影響校樹 北市要學校恪守規範

鄰里公園變身社區小冰塊 北市內湖要讓仲夏降溫

相關新聞

蘇花公路凌晨火燒車 小轎車成火球4人急逃生

台9線蘇花公路東澳段今天凌晨發生火燒車意外，一輛小客車不明原因陷入火海，幸好車上4人及時逃生，沒有傷亡，但因正值連假尾聲...

台11線驚魂！黑車失控猛撞電箱 住戶嚇喊：要去安太歲

台東台11線富山路段今上午近9時發生一起自小客車自撞事故，一輛北上黑色轎車行經該路段時，不明原因突然失控，猛力撞上路旁變...

大年初五開工日驚魂 嘉義市工廠大火濃煙沖天

農曆大年初五開工日，嘉義市卻傳出火警意外，下午1時03分，僑嘉三街一處工廠突然竄出火舌，黑煙直衝天際，遠處即可看見濃煙翻...

屏東春節勝利星村湧2百萬人次、奇幻大津熱度爆表一票難求

屏東春節期間國旅熱絡，勝利星村走春人潮再創新高，小年夜到年初四一連6天湧入突破200萬人次，不少店家業績開紅盤樂開懷；另...

善心開年 北市警與善心鎖匠無償助獨居老婦換鎖回家過年

高齡85歲劉姓婦人大年初三中午獨自蹲坐台北市和平東路三段巷弄路旁，因住家門鎖老舊故障無法開門，不知所措呆坐屋外；轄區六張...

​桃園長者洗腎後往廟走 體力透支倒路旁 警助返家

桃園市82歲劉姓長者今天中午醫院洗腎結束後，原本想趁著春節前往住家附近的宮廟參香祈福，不料半路疑體力不濟，突然一陣癱軟倒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。