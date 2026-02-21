善心開年 北市警與善心鎖匠無償助獨居老婦換鎖回家過年

高齡85歲劉姓婦人大年初三中午獨自蹲坐台北市和平東路三段巷弄路旁，因住家門鎖老舊故障無法開門，不知所措呆坐屋外；轄區六張犁派出所警員獲報後趕往現場關心，得知老婦無力支付開鎖費用，員警決定自掏腰包叫鎖匠換鎖，黃姓鎖匠到場後得知警方熱心善舉，主動表示將無償協助更換新門鎖，以實際行動送上年節溫暖。

大年初三，台北市信義警分局六張犁派出所接獲民眾報案，和平東路三段巷內有一名婦人疑似失智蹲坐路旁，需要警方協助，員警吳宥宏、黃致翔立即趕赴現場關心。

警方到場後確認年約85歲劉姓老婦精神狀況正常，但因為住家門鎖老舊故障，鑰匙已經無法使用，無法回家只能呆坐屋外路旁；員警見狀隨即聯繫附近鎖匠到場協助處理。

警方與老婦聊天過程中，得知老婦獨居沒有小孩，經濟狀況拮据與親屬少有往來，無力負擔更換門鎖費用，員警向鎖匠告知願自掏腰包協助婦人支付換鎖費用，不料黃姓鎖匠得知情況後，主動表示將無償協助更換新門鎖。