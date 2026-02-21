導航真出包！女騎士依指示「上國道」路肩驚險獲救收罰單

昨天是大年初四，國道北返車潮自上午起逐漸湧現，有名年輕女騎士因不熟目的地路途，於是利用手機導航找路，沒想到疑似設定錯誤，讓她騎上國道1號南崁交流道，霎時被呼嘯而過的嚇壞，趕緊停路肩求救，國道警方將人車拖吊移置安全處後開單，最高可處6千元罰鍰。

這起機車騎士驚險的迷航事件發生在昨天上午10時46分，19歲鄭姓女子騎車由桃園方向前往蘆竹赴約，未料在行經國道1號南崁交流道時，疑因對路況不熟且過度依賴手機導航系統，在導航語音的指引下，竟然直接順著匝道騎上國道1號北向49公里處。

當鄭女發現身邊車輛速度飛快，且標誌牌顏色轉換為國道的綠色時，驚覺自己騎上了「禁行機車」的中山高速公路，眼見大量車潮從旁呼嘯而過，鄭女嚇得趕快將車停靠路肩避難，並撥打電話向警方求援。

國道公路警察局勤務中心據報，立即派遣巡邏車火速前往，抵達後先在後方警戒確保安全，並不斷安撫手足無措的女騎士，經初步詢問得知，鄭姓女騎士因為手機「導航帶錯路」才會誤闖國道，發現後也不敢隨意迴轉或穿梭車陣，只好待在原地等候救援。

針對誤闖國道的違規行為，國道警方告知鄭女已違反道路交通管理處罰條例，依法可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰，當場製單舉發，警方連繫的特約拖吊車也到場，將機車安全移置下交流道，結束這場國道驚魂。

國道警方提醒，機車騎士應隨時注意道路標誌與標線，尤其在設定導航軟體時，務必勾選「避開高速公路」選項，若不慎誤上國道，應立刻停靠路肩撥打110或1968求援，千萬不可試圖橫越車道或逆向行駛，以免造成更嚴重的追撞事故。