快訊

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

潔西卡艾芭斬16年婚！女神恢單訂情小10歲新歡　高調官宣姐弟戀

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色去下注」

導航真出包！女騎士依指示「上國道」路肩驚險獲救收罰單

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

昨天是大年初四，國道北返車潮自上午起逐漸湧現，有名年輕女騎士因不熟目的地路途，於是利用手機導航找路，沒想到疑似設定錯誤，讓她騎上國道1號南崁交流道，霎時被呼嘯而過的嚇壞，趕緊停路肩求救，國道警方將人車拖吊移置安全處後開單，最高可處6千元罰鍰。

這起機車騎士驚險的迷航事件發生在昨天上午10時46分，19歲鄭姓女子騎車由桃園方向前往蘆竹赴約，未料在行經國道1號南崁交流道時，疑因對路況不熟且過度依賴手機導航系統，在導航語音的指引下，竟然直接順著匝道騎上國道1號北向49公里處。

當鄭女發現身邊車輛速度飛快，且標誌牌顏色轉換為國道的綠色時，驚覺自己騎上了「禁行機車」的中山高速公路，眼見大量車潮從旁呼嘯而過，鄭女嚇得趕快將車停靠路肩避難，並撥打電話向警方求援。

國道公路警察局勤務中心據報，立即派遣巡邏車火速前往，抵達後先在後方警戒確保安全，並不斷安撫手足無措的女騎士，經初步詢問得知，鄭姓女騎士因為手機「導航帶錯路」才會誤闖國道，發現後也不敢隨意迴轉或穿梭車陣，只好待在原地等候救援。

針對誤闖國道的違規行為，國道警方告知鄭女已違反道路交通管理處罰條例，依法可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰，當場製單舉發，警方連繫的特約拖吊車也到場，將機車安全移置下交流道，結束這場國道驚魂。

國道警方提醒，機車騎士應隨時注意道路標誌與標線，尤其在設定導航軟體時，務必勾選「避開高速公路」選項，若不慎誤上國道，應立刻停靠路肩撥打110或1968求援，千萬不可試圖橫越車道或逆向行駛，以免造成更嚴重的追撞事故。

同時呼籲用路人，若發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，可利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，確保國道行車秩序，維護國道安全。

桃園19歲鄭姓女子昨天要去蘆竹赴約時，因不熟路況使用手機導航，卻讓她誤闖國道，嚇得她趕緊停靠路肩求救，國道警方將人車拖離下交流道並開出罰單。圖／國道公路警察局提供
桃園19歲鄭姓女子昨天要去蘆竹赴約時，因不熟路況使用手機導航，卻讓她誤闖國道，嚇得她趕緊停靠路肩求救，國道警方將人車拖離下交流道並開出罰單。圖／國道公路警察局提供
桃園19歲鄭姓女子昨天要去蘆竹赴約時，因不熟路況使用手機導航，卻讓她誤闖國道，嚇得她趕緊停靠路肩求救，國道警方將人車拖離下交流道並開出罰單。圖／國道公路警察局提供
桃園19歲鄭姓女子昨天要去蘆竹赴約時，因不熟路況使用手機導航，卻讓她誤闖國道，嚇得她趕緊停靠路肩求救，國道警方將人車拖離下交流道並開出罰單。圖／國道公路警察局提供

國道 導航 高速公路

延伸閱讀

影／馬年不遠百里只為尋「人馬合一」 女騎士跨縣市來嘉深耕馬術

北市遊覽車衝對向撞1公車2機車 女騎士受困車底骨折送醫

春節連假首日國道1號嘉縣路段轎車駕駛半昏迷擦撞護欄 警送醫救命

高雄女駕駛趕上班轉彎猛撞直行車！倒楣女騎士待轉區遭撞飛畫面曝

相關新聞

蘇花公路凌晨火燒車 小轎車成火球4人急逃生

台9線蘇花公路東澳段今天凌晨發生火燒車意外，一輛小客車不明原因陷入火海，幸好車上4人及時逃生，沒有傷亡，但因正值連假尾聲...

台11線驚魂！黑車失控猛撞電箱 住戶嚇喊：要去安太歲

台東台11線富山路段今上午近9時發生一起自小客車自撞事故，一輛北上黑色轎車行經該路段時，不明原因突然失控，猛力撞上路旁變...

大年初五開工日驚魂 嘉義市工廠大火濃煙沖天

農曆大年初五開工日，嘉義市卻傳出火警意外，下午1時03分，僑嘉三街一處工廠突然竄出火舌，黑煙直衝天際，遠處即可看見濃煙翻...

屏東春節勝利星村湧2百萬人次、奇幻大津熱度爆表一票難求

屏東春節期間國旅熱絡，勝利星村走春人潮再創新高，小年夜到年初四一連6天湧入突破200萬人次，不少店家業績開紅盤樂開懷；另...

善心開年 北市警與善心鎖匠無償助獨居老婦換鎖回家過年

高齡85歲劉姓婦人大年初三中午獨自蹲坐台北市和平東路三段巷弄路旁，因住家門鎖老舊故障無法開門，不知所措呆坐屋外；轄區六張...

​桃園長者洗腎後往廟走 體力透支倒路旁 警助返家

桃園市82歲劉姓長者今天中午醫院洗腎結束後，原本想趁著春節前往住家附近的宮廟參香祈福，不料半路疑體力不濟，突然一陣癱軟倒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。