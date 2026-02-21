快訊

曾勸暫緩台美貿易協定「等美最高院判決出爐」！ 施俊吉嘆：未獲政府採用

務實又愛儲蓄！生肖牛連3年蟬聯購屋冠軍「最後一名是他」

14間打贏300間！他問「家樂福為何輸好市多」？兩派網友掀論戰

影／持打火機燒毛巾隨地亂丟 1天連犯2起 男辯：心情不好 遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市高姓男子上月在永和區巷內涉嫌持打火機燒毛巾隨地亂丟，1天內連犯2起，警方調閱監視器循線查獲到案，高男落網辯，「心情不好。」新北地檢署日前依公共危險罪嫌起訴。

新北市警方今年1月13日上午8時許及晚上10時許，1天之內2度接獲民眾及里長報案，指稱永和區保平路268巷弄內1處停車場及民宅前，發生疑似縱火案件。警方到場採證後發現毀物品都是毛巾，所幸未波停放一旁機車進而擴大延燒，否則後果不堪設想。

警方調閱案發地點及周邊監視器畫面，發現縱火者持打火機點燃毛巾後便徒步離去，經查住在附近的高男涉有重嫌，隔天持拘票上門逮人，並查扣縱火所使用打火機1只。

從事停車場保全員的高男落網後辯稱，因對日前在樂華夜所購買的毛布不喜歡，讓他心情不好，也認為不需要，趁上下班路上隨便丟掉並順便點火燒掉。

檢察官檢視高男放火監視器畫面，見他點燃僅1條毛巾後便丟擲在民宅磁磚圍牆外地板上，未繼續點燃其他易燃物或助燃物等其他放火行為，主觀上認為他並無放火燒燬現有人所在建築物未遂罪嫌，日前依放火燒燬自己所有物致生公共危險罪嫌起訴。

新北市高姓男子上月涉嫌持打火機燒毛巾隨地亂丟，1天內連犯2起，高男落網辯，「心情不好」 遭訴。記者王長鼎／翻攝
新北市高姓男子上月涉嫌持打火機燒毛巾隨地亂丟，1天內連犯2起，高男落網辯，「心情不好」 遭訴。記者王長鼎／翻攝
新北市高姓男子上月涉嫌持打火機燒毛巾隨地亂丟，1天內連犯2起，高男落網辯，「心情不好」 遭訴。記者王長鼎／翻攝
新北市高姓男子上月涉嫌持打火機燒毛巾隨地亂丟，1天內連犯2起，高男落網辯，「心情不好」 遭訴。記者王長鼎／翻攝
新北市高姓男子上月涉嫌持打火機燒毛巾隨地亂丟，1天內連犯2起，高男落網辯，「心情不好」 遭訴。記者王長鼎／翻攝
新北市高姓男子上月涉嫌持打火機燒毛巾隨地亂丟，1天內連犯2起，高男落網辯，「心情不好」 遭訴。記者王長鼎／翻攝

毛巾 監視器

延伸閱讀

影／「超商我搶的！火也是我放的！我不會走啦 」縱火男落網畫面曝

男林邊火車站潑汽油縱火燒毀車輛後 還去搶超商得手近7千元

柯建銘等10名朝野立委遭訴 民眾批「幼稚又無聊」盼回歸理性問政

影／南投水泥工擁罕見霰彈槍...曾炫耀「大用ㄟ」落網甩鍋獄友遭訴

相關新聞

蘇花公路凌晨火燒車 小轎車成火球4人急逃生

台9線蘇花公路東澳段今天凌晨發生火燒車意外，一輛小客車不明原因陷入火海，幸好車上4人及時逃生，沒有傷亡，但因正值連假尾聲...

台11線驚魂！黑車失控猛撞電箱 住戶嚇喊：要去安太歲

台東台11線富山路段今上午近9時發生一起自小客車自撞事故，一輛北上黑色轎車行經該路段時，不明原因突然失控，猛力撞上路旁變...

影／持打火機燒毛巾隨地亂丟 1天連犯2起 男辯：心情不好 遭訴

新北市高姓男子上月在永和區巷內涉嫌持打火機燒毛巾隨地亂丟，1天內連犯2起，警方調閱監視器循線查獲到案，高男落網辯，「心情...

星國女大生錢包掉計程車上！大園警效率驚人15分鐘找回獲國際學子好評

一名來台交換的24歲新加坡籍林姓女大生，昨20日晚間搭乘計程車前往桃園市大園區拜訪同學，下車時不慎將裝有重要證件及現金的...

種電也種風險！彰化3年9起太陽光電火災 消防局強化裝備與演練因應

太陽光電系統是台灣再生能源發展的重點項目，但也帶來救災安全挑戰，彰化縣近3年即已發生生9件太陽光電火災，主要原因包括太陽...

台中男開車睡著...猛撞路邊Volvo 肇逃後自己車子也壞了

台中張姓男子一早開車經南區時因打瞌睡，不慎撞上停在路邊的1輛白色Volvo休旅車，釀其車身鈑金多處凹陷、刮痕，未料張肇事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。