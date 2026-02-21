影／持打火機燒毛巾隨地亂丟 1天連犯2起 男辯：心情不好 遭訴

新北市高姓男子上月在永和區巷內涉嫌持打火機燒毛巾隨地亂丟，1天內連犯2起，警方調閱監視器循線查獲到案，高男落網辯，「心情不好。」新北地檢署日前依公共危險罪嫌起訴。

新北市警方今年1月13日上午8時許及晚上10時許，1天之內2度接獲民眾及里長報案，指稱永和區保平路268巷弄內1處停車場及民宅前，發生疑似縱火案件。警方到場採證後發現毀物品都是毛巾，所幸未波停放一旁機車進而擴大延燒，否則後果不堪設想。

警方調閱案發地點及周邊監視器畫面，發現縱火者持打火機點燃毛巾後便徒步離去，經查住在附近的高男涉有重嫌，隔天持拘票上門逮人，並查扣縱火所使用打火機1只。

從事停車場保全員的高男落網後辯稱，因對日前在樂華夜所購買的毛布不喜歡，讓他心情不好，也認為不需要，趁上下班路上隨便丟掉並順便點火燒掉。