影／持打火機燒毛巾隨地亂丟 1天連犯2起 男辯：心情不好 遭訴
新北市高姓男子上月在永和區巷內涉嫌持打火機燒毛巾隨地亂丟，1天內連犯2起，警方調閱監視器循線查獲到案，高男落網辯，「心情不好。」新北地檢署日前依公共危險罪嫌起訴。
新北市警方今年1月13日上午8時許及晚上10時許，1天之內2度接獲民眾及里長報案，指稱永和區保平路268巷弄內1處停車場及民宅前，發生疑似縱火案件。警方到場採證後發現毀物品都是毛巾，所幸未波停放一旁機車進而擴大延燒，否則後果不堪設想。
警方調閱案發地點及周邊監視器畫面，發現縱火者持打火機點燃毛巾後便徒步離去，經查住在附近的高男涉有重嫌，隔天持拘票上門逮人，並查扣縱火所使用打火機1只。
從事停車場保全員的高男落網後辯稱，因對日前在樂華夜所購買的毛布不喜歡，讓他心情不好，也認為不需要，趁上下班路上隨便丟掉並順便點火燒掉。
檢察官檢視高男放火監視器畫面，見他點燃僅1條毛巾後便丟擲在民宅磁磚圍牆外地板上，未繼續點燃其他易燃物或助燃物等其他放火行為，主觀上認為他並無放火燒燬現有人所在建築物未遂罪嫌，日前依放火燒燬自己所有物致生公共危險罪嫌起訴。
