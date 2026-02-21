快訊

蘇花公路凌晨火燒車 小轎車成火球4人急逃生

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

台9線蘇花公路東澳段今天凌晨發生火燒車意外，一輛小客車不明原因陷入火海，幸好車上4人及時逃生，沒有傷亡，但因正值連假尾聲，交通進入高峰期，一度影響北上車潮，消防人員趕到，10分鐘撲滅火勢，1小時後交通恢復正常。

宜蘭縣消防局今天凌晨零時49分接獲通報，台9線蘇花公路113.9公里處，有一輛轎車冒煙起火，請求派員前往搶救。南澳、觀音分隊人車趕到現場時，轎車已成一團火球，幸好車上邱姓駕駛等4人已先逃出。

消防人員布設水線灌救，清晨1時11分控制火勢，並在1時14分撲滅。由於這起火警，一度影響到蘇花公路交通，在事發後一小時後恢復正常。

蘇花公路宜蘭東澳段今天凌晨發生火燒車意外，一輛小轎車陷入火海，幸好車上4人全數逃生。圖／民眾提供
蘇花公路宜蘭東澳段今天凌晨發生火燒車意外，一輛小轎車陷入火海，幸好車上4人全數逃生。圖／民眾提供

相關新聞

蘇花公路凌晨火燒車 小轎車成火球4人急逃生

台9線蘇花公路東澳段今天凌晨發生火燒車意外，一輛小客車不明原因陷入火海，幸好車上4人及時逃生，沒有傷亡，但因正值連假尾聲...

台11線驚魂！黑車失控猛撞電箱 住戶嚇喊：要去安太歲

台東台11線富山路段今上午近9時發生一起自小客車自撞事故，一輛北上黑色轎車行經該路段時，不明原因突然失控，猛力撞上路旁變...

星國女大生錢包掉計程車上！大園警效率驚人15分鐘找回獲國際學子好評

一名來台交換的24歲新加坡籍林姓女大生，昨20日晚間搭乘計程車前往桃園市大園區拜訪同學，下車時不慎將裝有重要證件及現金的...

種電也種風險！彰化3年9起太陽光電火災 消防局強化裝備與演練因應

太陽光電系統是台灣再生能源發展的重點項目，但也帶來救災安全挑戰，彰化縣近3年即已發生生9件太陽光電火災，主要原因包括太陽...

台中男開車睡著...猛撞路邊Volvo 肇逃後自己車子也壞了

台中張姓男子一早開車經南區時因打瞌睡，不慎撞上停在路邊的1輛白色Volvo休旅車，釀其車身鈑金多處凹陷、刮痕，未料張肇事...

大年初四出事！男子到彰化塭仔泊區岸釣落水 海巡即時救援

張姓男子昨天下午在彰化縣線西塭仔泊區岸邊釣魚時，不慎落海，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所接獲通報，趕往救援， 動用拋...

