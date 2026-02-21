蘇花公路凌晨火燒車 小轎車成火球4人急逃生

台9線蘇花公路東澳段今天凌晨發生火燒車意外，一輛小客車不明原因陷入火海，幸好車上4人及時逃生，沒有傷亡，但因正值連假尾聲，交通進入高峰期，一度影響北上車潮，消防人員趕到，10分鐘撲滅火勢，1小時後交通恢復正常。

宜蘭縣消防局今天凌晨零時49分接獲通報，台9線蘇花公路113.9公里處，有一輛轎車冒煙起火，請求派員前往搶救。南澳、觀音分隊人車趕到現場時，轎車已成一團火球，幸好車上邱姓駕駛等4人已先逃出。