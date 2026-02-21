快訊

種電也種風險！彰化3年9起太陽光電火災 消防局強化裝備與演練因應

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

太陽光電系統是台灣再生能源發展的重點項目，但也帶來救災安全挑戰，彰化縣近3年即已發生生9件太陽光電火災，主要原因包括太陽光電模組短路、電氣箱體機件過熱、接觸不良等，彰化縣消防局除了充實消防人員個人裝備外，並加強救災搶救及醫護演練。

彰化縣彰濱工業區鹿港崙尾區海堤附近的海上光電系統，去年11月6日發生火警，彰化縣消防局接獲通報，由於光電板位在海上，從岸上到現場只有一條路，但廠商管制，只好通知廠商派員趕到，會同消防人員進入，由於如果用水灌救，容易有觸電危險，先由廠商現場人員先行斷電，再以滅火器撲滅，未再延燒及擴散。事後，經濟部調查是太陽能電線線路破損導致短路，現場浮桶燃燒冒煙。

彰化縣消防局指出，太陽光電是台灣再生能源發展項目，種電風氣格外興盛，根據台電統計，彰化縣太陽光電裝置容量已突破200萬瓩，居全國第二，但近3年來，連同彰濱這件太陽光電板火警，彰化縣已發生9件太陽光電火災，主要原因包括太陽光電模組短路、電氣箱體機件過熱、接觸不良等。

彰化縣消防局表示，太陽光電設備設置場域日益多元，涵蓋住宅、工廠、公共建築，甚至離岸風電等設施，對消防人員而言，每一次搶救行動皆屬複合型風險挑戰，除因應不同建築型態與火場情境外，也須面對太陽光電系統所伴隨的感電危害等潛在風險。

為降低救災危害，彰化縣消防局表示，已配置感電筆至所轄32個分隊，並在去年落實配發同仁每人2雙消防鞋及2雙救災手套，強化個人防護裝備，提升救災安全保障，並並透過訮討會與各縣市交流，並由專家上課，剖析新型火災的風險與改善對策，協助消防人員建立系統化應變知能。

消防局表示，為降低太陽光電火警的風險，提醒太陽光電系統設置者，應慎選合格安裝業者以確保施工品質與安全，選用的太陽能板模組產品應具備（國際電工委員會）性能與安全標準驗證 ，並定期檢查與維護太陽光電系統場所環境及設備狀況，並預留搶救、逃生空間，如不幸發生火災，應立即打119及聯絡維運廠商，清楚告知起火地點及狀況，同時要遠離構造物，避免觸電。

彰化縣彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板，去年11月6日傳出火警，廠方現場人員使用滅火器滅火，彰化縣消防局統計，最近3來，彰化縣已發生9件太陽能板火警。圖／消防局提供
彰化縣彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板，去年11月6日傳出火警，廠方現場人員使用滅火器滅火，彰化縣消防局統計，最近3來，彰化縣已發生9件太陽能板火警。圖／消防局提供
彰化縣最近3年共發生9件太陽光電火災，消防局建議民眾裝置時，要慎選合格安裝業者及產品，並定期檢查與維護。圖／消防局提供
彰化縣最近3年共發生9件太陽光電火災，消防局建議民眾裝置時，要慎選合格安裝業者及產品，並定期檢查與維護。圖／消防局提供
彰化縣最近3年共發生9件太陽光電火災，消防局除了充實消防人員個人裝備外，並加強救災搶救及醫護演練。圖／消防局提供
彰化縣最近3年共發生9件太陽光電火災，消防局除了充實消防人員個人裝備外，並加強救災搶救及醫護演練。圖／消防局提供

