種電也種風險！彰化3年9起太陽光電火災 消防局強化裝備與演練因應

太陽光電系統是台灣再生能源發展的重點項目，但也帶來救災安全挑戰，彰化縣近3年即已發生生9件太陽光電火災，主要原因包括太陽光電模組短路、電氣箱體機件過熱、接觸不良等，彰化縣消防局除了充實消防人員個人裝備外，並加強救災搶救及醫護演練。

彰化縣彰濱工業區鹿港崙尾區海堤附近的海上光電系統，去年11月6日發生火警，彰化縣消防局接獲通報，由於光電板位在海上，從岸上到現場只有一條路，但廠商管制，只好通知廠商派員趕到，會同消防人員進入，由於如果用水灌救，容易有觸電危險，先由廠商現場人員先行斷電，再以滅火器撲滅，未再延燒及擴散。事後，經濟部調查是太陽能電線線路破損導致短路，現場浮桶燃燒冒煙。

彰化縣消防局指出，太陽光電是台灣再生能源發展項目，種電風氣格外興盛，根據台電統計，彰化縣太陽光電裝置容量已突破200萬瓩，居全國第二，但近3年來，連同彰濱這件太陽光電板火警，彰化縣已發生9件太陽光電火災，主要原因包括太陽光電模組短路、電氣箱體機件過熱、接觸不良等。

彰化縣消防局表示，太陽光電設備設置場域日益多元，涵蓋住宅、工廠、公共建築，甚至離岸風電等設施，對消防人員而言，每一次搶救行動皆屬複合型風險挑戰，除因應不同建築型態與火場情境外，也須面對太陽光電系統所伴隨的感電危害等潛在風險。

為降低救災危害，彰化縣消防局表示，已配置感電筆至所轄32個分隊，並在去年落實配發同仁每人2雙消防鞋及2雙救災手套，強化個人防護裝備，提升救災安全保障，並並透過訮討會與各縣市交流，並由專家上課，剖析新型火災的風險與改善對策，協助消防人員建立系統化應變知能。