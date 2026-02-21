星國女大生錢包掉計程車上！大園警效率驚人15分鐘找回獲國際學子好評

一名來台交換的24歲新加坡籍林姓女大生，昨20日晚間搭乘計程車前往桃園市大園區拜訪同學，下車時不慎將裝有重要證件及現金的錢包遺落在車上，所幸在大園警方的積極協助下，僅花費15分鐘便聯繫上司機將失物送回，讓這名異鄉學子感受到台灣警察的高效率與溫暖。

新加坡籍林姓女大生，搭乘計程車不慎將錢包遺落在車上，在大園警方的協助下，聯繫上司機將失物送回。圖：警方提供

大園分局指出，林姓女大生與同學於20日晚間搭乘計程車至大園區中正西路一帶，下車後才驚覺錢包不見蹤影，由於錢包內含有居留證件及生活費，身處異國的她頓時慌了手腳、心急如焚，隨即跑到附近的大園派出所報案求助。

警員蘇柏魁細心詢問林女搭車路線，並協助檢視林女手機內的叫車系統紀錄，迅速鎖定目標車號，立即聯繫該名計程車司機，司機不久後將皮夾送抵派出所，經員警當場清點核對，證件與財物均完好無缺，林姓女大生看到失而復得的錢包終於鬆了一口氣，對警方的積極效率及司機的誠信讚嘆不已，頻頻致謝並表示，台灣警察真的好熱心，讓她留下難忘的春節回憶。

