快訊

Google面試腦筋急轉彎為何消失 顛覆你以為的徵才標準

大魚大肉害腦霧？研究曝「高脂肪讓記憶力大降16%」 醫勸收假前這樣做

務實又愛儲蓄！生肖牛連3年蟬聯購屋冠軍「最後一名是他」

星國女大生錢包掉計程車上！大園警效率驚人15分鐘找回獲國際學子好評

桃園電子報／ 桃園電子報

一名來台交換的24歲新加坡籍林姓女大生，昨20日晚間搭乘計程車前往桃園市大園區拜訪同學，下車時不慎將裝有重要證件及現金的錢包遺落在車上，所幸在大園警方的積極協助下，僅花費15分鐘便聯繫上司機將失物送回，讓這名異鄉學子感受到台灣警察的高效率與溫暖。

428077 0
新加坡籍林姓女大生，搭乘計程車不慎將錢包遺落在車上，在大園警方的協助下，聯繫上司機將失物送回。圖：警方提供

大園分局指出，林姓女大生與同學於20日晚間搭乘計程車至大園區中正西路一帶，下車後才驚覺錢包不見蹤影，由於錢包內含有居留證件及生活費，身處異國的她頓時慌了手腳、心急如焚，隨即跑到附近的大園派出所報案求助。

428076 0
新加坡籍林姓女大生，搭乘計程車不慎將錢包遺落在車上，在大園警方的協助下，聯繫上司機將失物送回。圖：警方提供

警員蘇柏魁細心詢問林女搭車路線，並協助檢視林女手機內的叫車系統紀錄，迅速鎖定目標車號，立即聯繫該名計程車司機，司機不久後將皮夾送抵派出所，經員警當場清點核對，證件與財物均完好無缺，林姓女大生看到失而復得的錢包終於鬆了一口氣，對警方的積極效率及司機的誠信讚嘆不已，頻頻致謝並表示，台灣警察真的好熱心，讓她留下難忘的春節回憶。

本文章來自《桃園電子報》。原文：星國女大生錢包掉計程車上！大園警效率驚人15分鐘找回獲國際學子好評

延伸閱讀：

  1. 加油要快！中油明起汽柴油齊漲 95無鉛逼近29元大關
  2. 台61大園至觀音路段11/12起施工 交管詳情這裡看

延伸閱讀

影／新北死亡車禍…計程車疑搞錯方向下匝道 21歲騎士遭撞魂斷永福橋

過年喝太嗨！大園醉男「馬路當床」呼呼大睡 警及時伸援救命

不開了！黃少谷宣布結束計程車司機身分　致謝每一位乘客

台中計程車啟用10天春節費率 運將若亂喊價最重罰9萬

相關新聞

蘇花公路凌晨火燒車 小轎車成火球4人急逃生

台9線蘇花公路東澳段今天凌晨發生火燒車意外，一輛小客車不明原因陷入火海，幸好車上4人及時逃生，沒有傷亡，但因正值連假尾聲...

台11線驚魂！黑車失控猛撞電箱 住戶嚇喊：要去安太歲

台東台11線富山路段今上午近9時發生一起自小客車自撞事故，一輛北上黑色轎車行經該路段時，不明原因突然失控，猛力撞上路旁變...

星國女大生錢包掉計程車上！大園警效率驚人15分鐘找回獲國際學子好評

一名來台交換的24歲新加坡籍林姓女大生，昨20日晚間搭乘計程車前往桃園市大園區拜訪同學，下車時不慎將裝有重要證件及現金的...

種電也種風險！彰化3年9起太陽光電火災 消防局強化裝備與演練因應

太陽光電系統是台灣再生能源發展的重點項目，但也帶來救災安全挑戰，彰化縣近3年即已發生生9件太陽光電火災，主要原因包括太陽...

台中男開車睡著...猛撞路邊Volvo 肇逃後自己車子也壞了

台中張姓男子一早開車經南區時因打瞌睡，不慎撞上停在路邊的1輛白色Volvo休旅車，釀其車身鈑金多處凹陷、刮痕，未料張肇事...

大年初四出事！男子到彰化塭仔泊區岸釣落水 海巡即時救援

張姓男子昨天下午在彰化縣線西塭仔泊區岸邊釣魚時，不慎落海，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所接獲通報，趕往救援， 動用拋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。