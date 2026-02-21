台中男開車睡著...猛撞路邊Volvo 肇逃後自己車子也壞了

台中張姓男子一早開車經南區時因打瞌睡，不慎撞上停在路邊的1輛白色Volvo休旅車，釀其車身鈑金多處凹陷、刮痕，未料張肇事後竟沒下車直接離去，Volvo車主聽見巨響跑出查看才驚覺愛車遭撞；警方通知張男到案時，他表示自己車後來也壞了，警方將依規定祭出裁罰。

台中第三分局表示，南區南平路上月一早9點多發生一起車禍，交通分隊警員鐘旭勇獲報到場時，林姓女子表示自己停在屋外的Volvo休旅車遭撞，當時自己在屋內聽見巨響，出來查看就發現愛車左側留下長長刮痕、多處鈑金凹陷，慘不忍睹。

林女氣憤說，肇事駕駛未現身說明，也沒留下任何聯絡方式，她只好警求助，希望警方找出肇事者身分。

警方調閱監視器，發現當時另1輛白色自小客車經過時，車身突然偏移車道，直接朝右邊撞上林女的車，張向前後短暫停留，但人沒有下車就繼續踩油門離開，警方依車牌追人找到駕駛，通知42歲張姓男子到案。

張男向警方說，當時剛下班準備要回家，因精神不濟一度恍神、打瞌睡，這才不小心擦撞路旁車輛，並稱當下另有要事，所以未報案就離開現場，自己車子當時雖仍可行駛，但事後因車損嚴重故障，已拖吊至修配廠維修。

警方依道路交通管理處罰條例第62條規定，對張男肇事未依規定處置行為依法舉發，並協助林姓車主辦理後續賠償。