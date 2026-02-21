聽新聞
台11線驚魂！黑車失控猛撞電箱 住戶嚇喊：要去安太歲
台東台11線富山路段今上午近9時發生一起自小客車自撞事故，一輛北上黑色轎車行經該路段時，不明原因突然失控，猛力撞上路旁變電箱與電杆，強大撞擊力道造成車頭嚴重凹陷毀損，零件四散，安全氣囊瞬間爆開，男駕駛受困車內動彈不得，現場一度險象環生。
警消獲報後火速趕抵現場，評估情況後立即動用破壞器材撬開車門，並將駕駛座椅放倒，替傷者戴上頸部固定裝置，小心翼翼將人固定於長背板上抬出車外，隨即送醫治療。所幸救援過程順利，傷者意識清楚，詳細傷勢仍待醫院進一步檢查。
目擊的附近住戶仍心有餘悸表示，當時看到車輛突然偏離車道朝住家方向衝來，自己嚇得立刻閃避，「差一點就被撞到，真的有夠驚險」，直呼事後一定要去安太歲壓壓驚。
至於事故發生原因，是否涉及酒駕、毒駕、疲勞駕駛或其他突發狀況，警方已展開調查釐清中。由於該路段車流頻繁，警方也提醒用路人行經台11線時務必注意車況與精神狀態，確保行車安全，避免類似意外再度發生。
