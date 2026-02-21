聽新聞
大年初四出事！男子到彰化塭仔泊區岸釣落水 海巡即時救援
張姓男子昨天下午在彰化縣線西塭仔泊區岸邊釣魚時，不慎落海，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所接獲通報，趕往救援， 動用拋繩袋及魚雷浮標，花了3分鐘順利將他救上岸，幸好只是手腳擦挫傷，由友人陪同送往彰濱秀傳醫院治療。
海巡署中部分署第三岸巡隊指出，張姓男子昨天與友人到塭仔泊區岸邊釣魚，約下午2時許，不慎落海，距岸邊約10公尺，岸巡隊立即通報塭仔安檢所前往救援，共動用9名人員攜帶救生救難裝備前往救援。
救援人員約2時47分趕到現場，發現張男在水面載浮載沉，立即以拋繩袋及魚雷浮標實施救援，並有人員下水， 3分鐘後，即順利將張男援救上岸，經檢視他意識清楚，僅手腳擦挫傷，為他的傷口消毒處置後，由他的友人送往彰濱秀傳醫院治療。
第三岸巡隊呼籲，若民眾發生危難、救生或救難等案件，可撥打海巡118免費服務專線，海巡人員將於第一時間投入教援；另民眾如欲從事水域遊憩活動，建議下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，瞭解各縣市海域狀況，以降低危安風險，確保遊憩安全。
