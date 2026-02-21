快訊

2026春節運勢大翻轉！ 這些生肖「5星級好運」報到 趨吉避凶攻略一次看

桃園彩券行驚現「雙B」入店！中壢男子靈感大發刮中超級紅包100萬元

老果粉苦惱買iMac還是Mac mini？網激推1組合：視力友善、螢幕大、色彩不輸原廠

聽新聞
0:00 / 0:00

大年初四出事！男子到彰化塭仔泊區岸釣落水 海巡即時救援

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

張姓男子昨天下午在彰化縣線西塭仔泊區岸邊釣魚時，不慎落海，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所接獲通報，趕往救援， 動用拋繩袋及魚雷浮標，花了3分鐘順利將他救上岸，幸好只是手腳擦挫傷，由友人陪同送往彰濱秀傳醫院治療。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，張姓男子昨天與友人到塭仔泊區岸邊釣魚，約下午2時許，不慎落海，距岸邊約10公尺，岸巡隊立即通報塭仔安檢所前往救援，共動用9名人員攜帶救生救難裝備前往救援。

救援人員約2時47分趕到現場，發現張男在水面載浮載沉，立即以拋繩袋及魚雷浮標實施救援，並有人員下水， 3分鐘後，即順利將張男援救上岸，經檢視他意識清楚，僅手腳擦挫傷，為他的傷口消毒處置後，由他的友人送往彰濱秀傳醫院治療。

第三岸巡隊呼籲，若民眾發生危難、救生或救難等案件，可撥打海巡118免費服務專線，海巡人員將於第一時間投入教援；另民眾如欲從事水域遊憩活動，建議下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，瞭解各縣市海域狀況，以降低危安風險，確保遊憩安全。

張姓男子昨天下午在彰化縣線西塭仔泊區岸邊釣魚時，不慎落海，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所接獲通報，動用拋繩袋及魚雷浮標，花了3分鐘順利將他救上岸。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
張姓男子昨天下午在彰化縣線西塭仔泊區岸邊釣魚時，不慎落海，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所接獲通報，動用拋繩袋及魚雷浮標，花了3分鐘順利將他救上岸。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
張姓男子昨天下午在彰化縣線西塭仔泊區岸邊釣魚時，不慎落海，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所接獲通報，動用拋繩袋及魚雷浮標，花了3分鐘順利將他救上岸。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
張姓男子昨天下午在彰化縣線西塭仔泊區岸邊釣魚時，不慎落海，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所接獲通報，動用拋繩袋及魚雷浮標，花了3分鐘順利將他救上岸。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
張姓男子昨天下午在彰化縣線西塭仔泊區岸邊釣魚時，不慎落海，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所接獲通報，動用拋繩袋及魚雷浮標，花了3分鐘順利將他救上岸。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
張姓男子昨天下午在彰化縣線西塭仔泊區岸邊釣魚時，不慎落海，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所接獲通報，動用拋繩袋及魚雷浮標，花了3分鐘順利將他救上岸。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供

海巡署 安檢 魚雷

延伸閱讀

2026「香久園」開放預約入園！彰化春季限定「英式花園」再度登場

彰化鹿港天后宮抽行業新年運勢籤 籤王落在「肥料什穀商」

琉球籍遠洋漁船印尼漁工突昏迷 海巡528浬馳援接力後送就醫

彰化北斗奠安宮啟用許願鐘 3信眾敲鐘買刮刮樂中獎…6小時內還願

相關新聞

大年初五新北三重清晨傳火警 疑烹飪不慎燒毀爐具

今天大年初五，新北市三重區清晨傳出住宅火警，疑烹飪不慎燒毀爐具，約0,5平方公尺，2人預防性送醫，詳細起火原因仍待消防局...

前座乘客未繫安全帶挨罰、她稱為防曬反穿外套遮住 法官信了撤單

王姓女子去年4月27日下午開車，經國道3號南下雲林古坑路段，前座乘客未繫安全帶為警舉發，遭台南市府交通局裁罰3000元，...

鯉魚潭溺斃案疑「惡意造浪」害死男童 她怒5年前投訴：當局完全沒作為

花蓮9歲男童初三在鯉魚潭乘天鵝船遊湖不幸溺斃，目擊者供稱當時湧浪、懷疑是快艇造成，檢方初步調查認定林姓業者有疏失，訊後...

桃園彩券行驚現「雙B」入店！中壢男子靈感大發刮中超級紅包100萬元

桃園市中壢區「獎金大本營商行」驚喜刮出「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元。圖：獎金大本營商行提供 桃園市中壢區驚喜刮出百萬大獎，一名中年男子前往成章一街「獎金大本營商行」試手氣，在兌獎過程因觀察到

台11線驚魂！黑車失控猛撞電箱 住戶嚇喊：要去安太歲

台東台11線富山路段今上午近9時發生一起自小客車自撞事故，一輛北上黑色轎車行經該路段時，不明原因突然失控，猛力撞上路旁變...

烏龜嘴裡塞香菸引眾怒 桃園某國中學生幹的 下場慘了

新竹日前傳國中生放鞭炮炸貓，桃園今天也傳國中生塞菸給烏龜，引發眾多網友議論，民代也關切；桃園市農業局表示，學生行為已經觸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。