影／少年闖高雄輕軌挨撞釀停駛40分鐘 原來是外地遊客肇禍原因曝
高雄輕軌昨大年初四晚發生擦撞意外，一名柯姓少年欲穿越大義站至蓬萊站間路口，適輕軌行經無法閃避輕微擦撞柯男，司機員緊急停車，幸柯和車上乘客均未受傷，但造成列車停駛約40分鐘；據了解，柯是外地遊客，稱沒注意輕軌駛來才撞上。
高雄捷運公司和鹽埕警分局調查，這起意外發生在昨晚約8時34分許，輕軌行駛於C12駁二大義站至C13的駁二蓬萊站順行方向，行經大勇路口時和一名行人發生輕微擦撞，列車司機員立即緊急停車。
高捷指出，經確認行人無受傷，車廂內亦無旅客受影響，後續警方於現場進行相關蒐證作業，為避免車上旅客不適，行控中心通知司機員於晚間8時55分進行清車作業，並啟動局部運轉作業及接駁車作業；輕軌已於晚間9時10分恢復通行。
有網友指，行人並非誤闖，是警示燈響起還硬闖，然後就聽到碰一聲。鹽埕警分局調查，遭擦撞的行人是一名柯姓少年，當時柯徒步欲穿越行人穿越道，因柯是外地遊客，事後稱「當時沒注意到輕軌開過來，然後閃避不及，就撞上去了」。
警方指出，柯男行為已涉嫌刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金，全案依違反過失妨害舟車行駛安全罪及少年事件處理法等移送偵辦，肇責由交通大隊分析研判。
