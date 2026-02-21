影／幸運的小寶寶！苗栗孕婦上廁所意外產子掉落馬桶內 消防即刻救援
苗栗縣頭份市33歲莊姓孕婦昨天深夜10點多在家裡上廁所時，意外將男嬰產於馬桶內，消防局救護人員接獲通報趕往救援，小男嬰雖掉落在馬桶內，但幸運地頭部朝上，且哭聲宏亮，經救護人員評估後送醫，母子均安。
苗栗縣消防局表示，昨晚10點15分接獲報案，頭份市昌隆一街有孕婦產子需要救護，頭份消防分隊接獲指揮中心派遣趕往。這名孕婦上廁所時突然產下一名男嬰。救護人員到達現場時，孕婦坐在馬桶上，新生兒仍留至在馬桶，幸好這名新生兒頭部朝上，哭聲宏亮，救護人員將新生兒移出後，立即進行新生兒評估，小寶寶足月且呼吸功能及肌張力正常，隨即給予保暖及新生兒照護處置，送至為恭紀念醫院。
這名孕婦懷孕已38周又5天，預產期為3月1日，這名小男嬰是她的第5胎。
