快訊

2026春節運勢大翻轉！ 這些生肖「5星級好運」報到 趨吉避凶攻略一次看

老果粉苦惱買iMac還是Mac mini？網激推1組合：視力友善、螢幕大、色彩不輸原廠

塞車誰害的？他問「第一台車為何不走」 內行人曝解答

影／幸運的小寶寶！苗栗孕婦上廁所意外產子掉落馬桶內 消防即刻救援

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市33歲莊姓孕婦昨天深夜10點多在家裡上廁所時，意外將男嬰產於馬桶內，消防局救護人員接獲通報趕往救援，小男嬰雖掉落在馬桶內，但幸運地頭部朝上，且哭聲宏亮，經救護人員評估後送醫，母子均安。

苗栗縣消防局表示，昨晚10點15分接獲報案，頭份市昌隆一街有孕婦產子需要救護，頭份消防分隊接獲指揮中心派遣趕往。這名孕婦上廁所時突然產下一名男嬰。救護人員到達現場時，孕婦坐在馬桶上，新生兒仍留至在馬桶，幸好這名新生兒頭部朝上，哭聲宏亮，救護人員將新生兒移出後，立即進行新生兒評估，小寶寶足月且呼吸功能及肌張力正常，隨即給予保暖及新生兒照護處置，送至為恭紀念醫院。

這名孕婦懷孕已38周又5天，預產期為3月1日，這名小男嬰是她的第5胎。

33歲孕婦昨天深夜10點多在家裡上廁所時，意外將男嬰產於馬桶內，救護人員接獲通報趕往，小男嬰雖掉落在馬桶內，但幸運地頭部朝上，且哭聲宏亮，救護人員評估後將母子2人緊急送醫。圖／苗栗縣消防局提供
33歲孕婦昨天深夜10點多在家裡上廁所時，意外將男嬰產於馬桶內，救護人員接獲通報趕往，小男嬰雖掉落在馬桶內，但幸運地頭部朝上，且哭聲宏亮，救護人員評估後將母子2人緊急送醫。圖／苗栗縣消防局提供

延伸閱讀

知道的人不多！ 苗栗最新「薰衣草秘境」拍爆紫色浪漫地毯，一日遊獅潭老街「嚐炸仙草、拍彩繪牆」

天冷必衝！苗栗超夯人氣溫泉飯店住宿，享受療癒泡湯時光

9天春節連假首日驚魂 國道3號蘭潭隧道8車連環撞孕婦車上幸無礙

驚險！26歲孕婦懷胎39周併發急性盲腸炎 緊急手術、接生「母嬰平安」

相關新聞

大年初五新北三重清晨傳火警 疑烹飪不慎燒毀爐具

今天大年初五，新北市三重區清晨傳出住宅火警，疑烹飪不慎燒毀爐具，約0,5平方公尺，2人預防性送醫，詳細起火原因仍待消防局...

前座乘客未繫安全帶挨罰、她稱為防曬反穿外套遮住 法官信了撤單

王姓女子去年4月27日下午開車，經國道3號南下雲林古坑路段，前座乘客未繫安全帶為警舉發，遭台南市府交通局裁罰3000元，...

鯉魚潭溺斃案疑「惡意造浪」害死男童 她怒5年前投訴：當局完全沒作為

花蓮9歲男童初三在鯉魚潭乘天鵝船遊湖不幸溺斃，目擊者供稱當時湧浪、懷疑是快艇造成，檢方初步調查認定林姓業者有疏失，訊後...

桃園彩券行驚現「雙B」入店！中壢男子靈感大發刮中超級紅包100萬元

桃園市中壢區「獎金大本營商行」驚喜刮出「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元。圖：獎金大本營商行提供 桃園市中壢區驚喜刮出百萬大獎，一名中年男子前往成章一街「獎金大本營商行」試手氣，在兌獎過程因觀察到

台11線驚魂！黑車失控猛撞電箱 住戶嚇喊：要去安太歲

台東台11線富山路段今上午近9時發生一起自小客車自撞事故，一輛北上黑色轎車行經該路段時，不明原因突然失控，猛力撞上路旁變...

烏龜嘴裡塞香菸引眾怒 桃園某國中學生幹的 下場慘了

新竹日前傳國中生放鞭炮炸貓，桃園今天也傳國中生塞菸給烏龜，引發眾多網友議論，民代也關切；桃園市農業局表示，學生行為已經觸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。