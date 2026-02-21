大年初五新北三重清晨傳火警 疑烹飪不慎燒毀爐具

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

今天大年初五，新北市三重區清晨傳出住宅火警，疑烹飪不慎燒毀爐具，約0,5平方公尺，2人預防性送醫，詳細起火原因仍待消防局火調科進一步鑑定釐清。

新北市消防局今天清晨5時許獲報，三重區仁愛街1間公寓發生火警，消防人車與轄區員警到場，只見公寓2樓竄出濃煙及火光，迅速布水線，不到10分鐘就將火勢撲滅。

經查，現場燒燒爐具0.5平方公尺，疑似屋主陳姓女兒烹飪時疏忽忘記關火所致，屋內包括陳女及其父親2人意識清楚，初步檢視無明顯外傷，為確保安全，由救護人員預防性送往新光醫院。起火原因仍待消防局火調科進一步鑑定釐清。

