大年初五新北三重清晨傳火警 疑烹飪不慎燒毀爐具

今天大年初五，新北市三重區清晨傳出住宅火警，疑烹飪不慎燒毀爐具，約0,5平方公尺，2人預防性送醫，詳細起火原因仍待消防局火調科進一步鑑定釐清。

新北市消防局今天清晨5時許獲報，三重區仁愛街1間公寓發生火警，消防人車與轄區員警到場，只見公寓2樓竄出濃煙及火光，迅速布水線，不到10分鐘就將火勢撲滅。