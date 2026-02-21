快訊

前座乘客未繫安全帶挨罰、她稱為防曬反穿外套遮住 法官信了撤單

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

王姓女子去年4月27日下午開車，經國道3號南下雲林古坑路段，前座乘客未繫安全帶為警舉發，遭台南市府交通局裁罰3000元，她稱採證照片放大後解析度不夠清晰，乘客為了防曬將外套反穿而擋住安全帶，仔細查看仍可看到黑色帶狀物即是安全帶，法官認無法排除可能性而撤銷處分。

台南市府交通局認為，經檢視採證照片，可見前座乘客身著淺色上衣，手臂上端以上並無任何安全帶的深色色塊，右肩並無安全帶痕跡，且右肩處平整並無被安全帶擋住情形。因此，認定王女確有汽車行駛於高速公路，前座乘客未依規定繫安全帶。

王女說，前座乘客有繫安全帶，當日是為了防曬將外套反穿，所以擋住安全帶；仔細查看採證照片，可見前座乘客在右肩有1條連接的黑色帶狀物件即為安全帶。她表示，採證照片放大後解析度不夠清晰，難以做出準確判讀。

高雄高等行政法院地方庭指出，經檢視採證照片，可見該車前座乘客身穿紅色衣物，右肩斜向胸前部位有一粗黑色帶狀物體。因照片解析度因素，雖無法清楚辨識該粗黑色帶狀物體是否為安全帶，然依該黑色帶狀物體的顏色、寬度，及位於前座乘客右肩斜向胸前處等情判斷，似與一般車輛配置安全帶顏色、寬度，及前座乘客繫扣安全帶方向無異。

法官認為，該粗黑色帶狀物體，與前座乘客所穿紅色衣物間有疑似為膚色色塊，且紅色衣物非平整，則對應王女所述，似也無法排除當時前座乘客確有繫安全帶，但因反穿紅色衣物，僅露出上端即右肩斜向胸前處安全帶，另下端即胸前斜向身體左側處安全帶則遭紅色衣物遮蓋而未能看見。

法官表示，王女主張當時前座乘客有繫安全帶，並無法完全排除其可能性。同時，除採證照片外，並未能再提出其他證據以資證明，仍難僅憑該採證照片即逕認前座乘客有未繫安全帶。

法官強調，行政機關對於作成處分違規事實存在負有舉證責任，而前座乘客有無繫安全帶事實仍屬不明，自應由行政機關負擔敗訴不利益風險。

法官表示，王女主張當時前座乘客有繫安全帶，並無法完全排除其可能性，因而撤銷原處分。圖／本報資料照

