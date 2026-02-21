鯉魚潭溺斃案疑「惡意造浪」害死男童 她怒5年前投訴：當局完全沒作為

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

花蓮9歲男童初三在鯉魚潭乘天鵝船遊湖不幸溺斃，目擊者供稱當時湧浪、懷疑是快艇造成，檢方初步調查認定林姓業者有疏失，訊後依過失致死罪嫌5萬元交保，將釐清事故原因。Threads對此事件也掀起討論，一名網友表示，她5年前就向遊客中心投訴過快艇業者高速掀浪，「結果當局完全沒有作為，事後也沒有聯絡，5年後果然就鬧出人命」。

該名網友表示，當她看到鯉魚潭天鵝船翻覆、小朋友罹難時，氣到不行。她5年前就碰到一樣的狀況，Google Review還有她寫的評論。「快艇業者那個嘴臉真的很可惡，我們去反應的時候就是一臉皮皮的，要不然你要拿我怎樣那個臉」。快艇業者在湖上故意高速衝刺、然後甩尾轉彎，激起波浪然後快艇上乘客一片尖叫，再過幾秒大浪傳過來了，旁邊天鵝船乘客也開始尖叫。「到底是什麼居心啊？」

她表示，她當時反映的時候，如果鯉魚潭的管理處有好好監督改善，這次事件溺斃的小朋友，「不會5年後死在你們當局不作為的手上」。不管有人說花蓮縣或中央該負責，都需要出來給大家一個能接受的說法，「還有給那些該死的殺人快艇業者非常高的刑罰」。

其他網友表示，「看到你的評論，才發現那些快艇這樣故意影響天鵝船根本是串通好的吧？為了讓遊客提前還船」、「身為在鯉魚潭長期划SUP教練，這種快艇造成波浪的問題，已經是很長久的問題，起初他們很排斥SUP和獨木舟的活動，好幾次都很刻意地靠近造成巨大的波浪，而造成人員落水，已多次跟管理處反應，得到的回應都是說他們船隻是屬於花蓮港管轄的，他們也只能口頭勸說，相當無奈，還是有一些船員駕駛者會減速慢行，但還是有一些駕駛完全沒有在理會」、「以前曾經去玩過快艇，原來會造成天鵝船傾倒….以後再也不去玩了」。

花東縱谷國家風景區管理處表示，潭面動力船隻限速10浬，若超速可開罰5000到100萬元，已調閱監視器畫面，檢視當時情況，對於水域行駛路線、畫定的活動區域也會全面檢討。

