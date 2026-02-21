台東醉男偷警車逃逸30公里 失控撞車釀3傷

台東縣池上鄉昨晚近10時有男子醉倒路邊，警消獲報到場處理，男子竟趁隙將未熄火的巡邏車開走，警方啟動攔截圍捕機制，男子逃逸約30公里後與車輛發生碰撞才停下，造成3人送醫。

台東警方20日晚間近10時接獲報案，池上鄉忠孝路與忠仁路口有年約40歲的男子酒醉倒臥田間，到場處理時，男子不願配合救護，還趁員警不注意，將停放在路邊未熄火的巡邏車開走，過程全被民眾拍下，分享在社群媒體平台Threads上。

男子沿著台9線北上逃逸，台東警方立即啟動攔截圍捕機制，通報鄰近派出所協助攔查，最終男子在台9線349公里處東成橋附近，失控撞上自小客車才停下，相隔偷車地點約30公里。

警方表示，車輛碰撞事故共造成3人受傷，偷車男子傷勢較嚴重，自小客車2人受傷送醫。

關山警察分局副分局長陳俊傑表示，已成立專案小組釐清相關責任，依法究辦，同時全面檢討勤務流程與車輛管理機制，強化教育訓練。