台61線大甲段拖吊車司機救援中被撞重傷 白車駕駛涉肇逃今晚到案

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台61線西濱快速道路大甲路段路今發生車禍，一輛白色轎車撞擊停在路肩執行道路救援的51歲童姓拖吊車司機後肇逃，造成童姓司機頭破、右腿變形重傷送醫搶救；警方表示，涉案的汪姓白色轎車駕駛，晚間主動到案說明，全案經交通分隊完成事實調查，並由鑑識人員實施車輛鑑定，證據確鑿，警方詢後依公共危險罪嫌，函送台中地方檢察署偵辦。

大甲交通分隊小隊長林俊銘說明，警方今天上午10時23分許獲報，台61線北上大甲路段北上135.6公里處有交通事故，事場發現是一輛白色轎車沿台61線外側車道南往北方向行駛，右前車頭擦撞停在路肩執行道路救援的童男，白色轎車在肇事後逕自駛離。

林俊銘表示，童男遭撞後，頭部有一處傷口（約寬10公分、長15cm），及右腿變形（暫無生命危險），送大甲光田醫院診療。

大甲警分局強調，維護道路安全是執法首要任務，對於肇事逃逸行為將持續採取「嚴格執法、嚴懲不貸」的立場。呼籲民眾，「路如虎口，多一分預判，少一分遺憾。」發生事故時，請務必冷靜報案並留於現場，確保各方權益與救護時效。警方將持續透過高強度取締與安全宣導，確保每位用路人都能平安回家。

童姓拖吊車司機今在台61線路肩執行道路救援，遭白色轎車撞擊後逃逸，導致童男頭破、右腿變形重傷送醫搶救，地面遺留大灘血跡。圖／讀者提供
