影／新北死亡車禍…計程車疑搞錯方向下匝道 21歲騎士遭撞魂斷永福橋

新北市永福橋往北市方向，今晚發生一起死亡車禍，計程車疑搞錯方向下匝道，涉逆向撞上機車，導致21歲男騎士當場無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。確實事發原因及相關責任歸屬現由警方調查中。

新北市消防局今晚6時48分獲報，永和區永福橋往北市方向發生車禍，現場有人受傷，警方與救護人員趕抵現場，發現機車騎士林姓男子（21歲）倒臥在車道上，已當場無生命跡象，經送醫急救無效宣告死亡。

據了解，死者當時騎車由永和區福和路上永福橋，往北市方向行駛，卻遭對向由北市往永和方向行駛的計程車駕駛馬姓男子（69歲）不明原因突然跨越雙黃線逆向撞上，且撞擊力道強大，機車幾乎被撞成廢鐵，車殼碎片散落一地。