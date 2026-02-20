聽新聞
不甩警示燈？高雄行人硬闖輕軌遭輕微擦撞 釀列車停駛40分鐘
大年初四晚輕軌出意外！一名行人今晚8時34分許在高雄輕軌C12 「駁二大義站」至C13 「駁二蓬萊站」之間路口闖越軌道，適輕軌行經該路口無法閃避，輕微擦撞行人，司機員緊急停車，所幸行人和車上乘客均未受傷，但造成列車停駛約40分鐘。
高雄捷運公司指出，這起意外發生在今晚約8時34分許，輕軌於C12至C13站順行方向，行經大勇路口時和行人發生輕微擦撞，列車司機員立即緊急停車。
高捷指出，經確認行人無受傷，車廂內亦無旅客受影響，後續警方於現場進行相關蒐證作業，為避免車上旅客不適，行控中心通知司機員於晚間8時55分進行清車作業，並啟動局部運轉作業及接駁車作業。
有網友指，行人並非誤闖，是警示燈響起還硬闖，然後就聽到碰一聲。警方已於晚間9時6分蒐證完畢後，事故列車移動，全線恢復正常營運。
高捷公司呼籲旅客，年節期間，輕軌周邊活動眾多，請行人穿越輕軌軌道時，務必行走於專用之行人穿越道，並且應該遵守交通號誌質疑，避免違規造成事故，影響他人權益及危及自身安全。
