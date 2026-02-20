快訊

疑燒金紙釀禍…台南民宅竄火舌 飼主崩潰抱癱軟愛犬「嘴對嘴吹氣」

疑燒金紙釀禍！台南民宅竄火舌 飼主崩潰抱癱軟愛犬嘴對嘴吹氣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市歸仁區保興一街一處四樓住宅傍晚發生火警，一樓車庫內兩輛自小客車及兩輛電動機車起火燃燒，屋主夫妻及時逃出，但受困犬隻被救出時全身癱軟，飼主抱著愛犬坐在地上崩潰大哭，初步懷疑是請神燒金紙未熄滅引燃電動機車，但起火原因還要再調查。

台南市消防局於下午5時23分受理報案，5時31分抵達現場時，火場車庫已全面燃燒，現場共出動消防車輛16輛、警消人員35名，附近民眾也協助搶救，火勢於約35分鐘內獲得控制撲滅，燃燒面積約25平方公尺，主要起火點是車庫，初估財物損失約10萬元，確切起火原因仍待火災調查釐清。

消防人員及時疏散屋內2人，並意外發現有犬隻受困，連忙用洗衣籃將牠裝出來，因犬隻已全身癱軟，飼主接過手抱著牠崩潰跌坐在地上大哭，還嘗試用嘴對嘴替愛犬吹氣，令人看了鼻酸。

當地南興里長朱璟漢說，今天大年初四請神，燒金紙金爐疑沒有完全熄滅就拿進車庫，引燃旁邊的電動機車，所以轟一聲爆炸車庫內的車子全部被燒光，幸好屋主夫妻都及時逃出，大過年能夠平安最重要。

消防局第五大隊副隊長蘇偉誠說，火警發生後及時疏散屋內2人，屋主有先自行救火，造成56歲姚姓男子額頭約0.5%二度灼傷，53歲龍姓女子鼻腔內有碳粒，均意識清楚，經救護人員處置後送往醫院治療。

台南歸仁民宅火警起火點車庫火勢猛烈，民眾協助救火。圖／讀者提供
台南歸仁民宅火警起火點車庫火勢猛烈，民眾協助救火。圖／讀者提供
台南歸仁民宅火警人員雖及時逃生，但受困犬隻救出時已奄奄一息，飼主崩潰抱住愛犬大聲要喚醒牠。圖／讀者提供
台南歸仁民宅火警人員雖及時逃生，但受困犬隻救出時已奄奄一息，飼主崩潰抱住愛犬大聲要喚醒牠。圖／讀者提供





