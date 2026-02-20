聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義2車衝撞掉入農田害3人受傷 六旬婦重傷急送醫搶救
嘉義縣水上鄉龍德村農路下午2時許，發生轎車與小貨車碰撞事故，造成3人受傷，其中1名年約60歲女性傷勢嚴重，到院前心肺功能停止（OHCA），另2名男性傷者分別為約60歲及23歲，均緊急送醫救治。
嘉義縣消防局指出，接獲通報立即派遣水上消防分隊趕赴現場，抵達後發現為轎車與小貨車發生碰撞，人車掉入農田，車毀人傷。救護人員評估後，60歲女性傷者已無呼吸心跳，現場立即施以心肺復甦術等急救處置，並火速送醫搶救，目前仍在加護病房急救。
另外2名轎車與小貨車男駕駛受傷者經現場評估後，也由救護車分別送往台中榮民總醫院嘉義分院及長庚醫院治療，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。
警方呼籲，駕駛人行經鄉間道路應減速慢行，隨時注意前方路況及周遭車輛動態，確保行車安全，避免憾事發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。