嘉義2車衝撞掉入農田害3人受傷 六旬婦重傷急送醫搶救

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉龍德村農路下午2時許，發生轎車與小貨車碰撞事故，造成3人受傷，其中1名年約60歲女性傷勢嚴重，到院前心肺功能停止（OHCA），另2名男性傷者分別為約60歲及23歲，均緊急送醫救治。

嘉義縣消防局指出，接獲通報立即派遣水上消防分隊趕赴現場，抵達後發現為轎車與小貨車發生碰撞，人車掉入農田，車毀人傷。救護人員評估後，60歲女性傷者已無呼吸心跳，現場立即施以心肺復甦術等急救處置，並火速送醫搶救，目前仍在加護病房急救。

另外2名轎車與小貨車男駕駛受傷者經現場評估後，也由救護車分別送往台中榮民總醫院嘉義分院及長庚醫院治療，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，駕駛人行經鄉間道路應減速慢行，隨時注意前方路況及周遭車輛動態，確保行車安全，避免憾事發生。

嘉義縣水上鄉龍德村農路下午2時許，發生轎車與小貨車碰撞事故，造成3人受傷，其中1名年約60歲女性傷勢嚴重，到院前心肺功能停止（OHCA），另2名男性傷者分別為約60歲及23歲，均緊急送醫救治。記者魯永明／翻攝
