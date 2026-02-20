聽新聞
0:00 / 0:00
台南民宅火勢猛烈冒黑煙 小狗救出已奄奄一息…火災原因待查
台南市歸仁區保興一街一處四樓住宅傍晚發生火警，一樓車庫內兩輛自小客車及兩輛電動機車起火燃燒，火勢猛烈，在消防人員全力灌救下，火勢約35分鐘撲滅，2人預防性送醫，初估財物損失約10萬元，確切起火原因仍待火災調查釐清。
台南市消防局下午5時23分受理報案，共出動消防車輛16輛、警消人員35名趕往搶救，5時40分控制火勢，5時58分撲滅，火勢於約35分鐘內獲得控制。56歲姚姓男子額頭約0.5%二度灼傷，53歲龍姓女子鼻腔內有碳粒，均意識清楚，經救護人員處置後送往台南新樓醫院治療。
起火原因疑是請神燒金紙的爐子，不慎引火燒到電動車，屋內人員在火警發生時緊急逃出，但有犬隻救出時已奄奄一息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。