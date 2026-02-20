快訊

疑燒金紙釀禍…台南民宅竄火舌 飼主崩潰抱癱軟愛犬「嘴對嘴吹氣」

台南民宅火勢猛烈冒黑煙 小狗救出已奄奄一息…火災原因待查

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市歸仁區保興一街一處四樓住宅傍晚發生火警，一樓車庫內兩輛自小客車及兩輛電動機車起火燃燒，火勢猛烈，在消防人員全力灌救下，火勢約35分鐘撲滅，2人預防性送醫，初估財物損失約10萬元，確切起火原因仍待火災調查釐清。

台南市消防局下午5時23分受理報案，共出動消防車輛16輛、警消人員35名趕往搶救，5時40分控制火勢，5時58分撲滅，火勢於約35分鐘內獲得控制。56歲姚姓男子額頭約0.5%二度灼傷，53歲龍姓女子鼻腔內有碳粒，均意識清楚，經救護人員處置後送往台南新樓醫院治療。

起火原因疑是請神燒金紙的爐子，不慎引火燒到電動車，屋內人員在火警發生時緊急逃出，但有犬隻救出時已奄奄一息。

台南市歸仁區保興一街一處四樓住宅下午發生火警，消防人員迅速撲滅火勢，2人送醫，起火原因待查。圖／讀者提供
台南市歸仁區保興一街一處四樓住宅下午發生火警，消防人員迅速撲滅火勢，2人送醫，起火原因待查。圖／讀者提供

