花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童溺斃 租船業者涉過失致死5萬元交保

花蓮鯉魚潭風景區昨天發生9歲男童隨家人乘船遊湖溺斃意外，檢警今天相驗，確認死因為溺斃。檢察官訊問林姓出租船隻業者，認定有疏失，依過失致死罪嫌諭令5萬元交保，其他是否有快艇業者造浪導致天鵝船翻覆，檢警也正積極調查。

就讀國小3年級的鄭姓男童是花蓮人，昨天初三和家人同遊鯉魚潭，鄭姓男童與父母等共5人搭乘四人座天鵝船遊湖，下水約半個多小時，在潭北距岸約20公尺處翻覆，鄭姓男童和4名大人都落水，全被救起，但男童受困水裡約6到10分鐘，被救出時已經沒有呼吸心跳，送醫急救無效。

檢警今天相驗，死因為溺斃，家屬對於死因沒有意見。另檢察官也在殯儀館訊問林姓租船業者，訊後認定有疏失，諭令5萬元交保。

花蓮地檢署表示，此案造成男童死亡，檢警已積極釐清事故原因，除了林姓租船業者外，對於外界質疑是否有快艇惡意造浪，造成天鵝船翻覆，也會持續了解。