爆胎也不停？贓車擦地冒大量火花 國道警追10公里逮酒駕男

國道公路警察局第一大隊今日下午2時12分接獲新北市林口警分局勤指中心通報，一輛小客車在轄內涉嫌肇事逃逸，該車為尚未報案的失竊車輛，並由南向林口B交流道進國道，往南逃逸，國道警方立即趕往追逐約近10公里，即時攔下贓車和逮捕嫌犯，也成功維護其他南下車輛安全。

國道警第一大隊據報立即派巡邏車並通知交控中心查看CCTV畫面，於南向52公里桃園路段發現該小客車，隨即指揮線上巡邏車攔查，於南向70公里楊梅路段發現該車。警方擴音器示意停車，駕駛人不願配合，而且車輛駕駛座下方左前輪爆胎脫落，車輛與地面摩擦產生大量火花，最後在南向79.3公里新竹湖口路段因無法繼續行駛，只好停在外側車道。

警方追車至楊梅、湖口交界，為避免危險波及其他車輛，除了管制後方車流，並持續尾隨該車，直到該車往外側車道靠並在路肩靜止，員警立即下車拔槍警戒，並喝令57歲吳姓男子下車受檢，吳男拒不下車，員警使用強制力將吳男帶下車，依現行犯逮捕，將人車帶回駐地偵辦。吳男酒測值超過標準，涉嫌公共危險罪及竊盜罪嫌，全案將移送新竹地檢署偵辦，吳男涉嫌肇事逃逸部分後續交由林口警分局追查。

警方追車的時候部分跟在後面的車輛錄下畫面，可以看見贓車駕駛座下方車輪脫落處，與地面摩擦一直冒出火花，畫面怵目驚心，看見警方拿出盾牌和把槍警戒，敲門斥喝，駕駛人真不願意開門下車，不少人為警方捏把冷汗，幸好警方發揮臨場積極作為，成功帶逮捕開贓車的嫌犯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康