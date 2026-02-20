快訊

老婦騎車自摔 女學生熱心1舉動竟須負次責「遭索賠百萬」網炸鍋

賞櫻下山出意外…台27線休旅車「煞車失靈」撞對向轎車 11人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

爆胎也不停？贓車擦地冒大量火花 國道警追10公里逮酒駕男

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

國道公路警察局第一大隊今日下午2時12分接獲新北市林口警分局勤指中心通報，一輛小客車在轄內涉嫌肇事逃逸，該車為尚未報案的失竊車輛，並由南向林口B交流道進國道，往南逃逸，國道警方立即趕往追逐約近10公里，即時攔下贓車和逮捕嫌犯，也成功維護其他南下車輛安全。

國道警第一大隊據報立即派巡邏車並通知交控中心查看CCTV畫面，於南向52公里桃園路段發現該小客車，隨即指揮線上巡邏車攔查，於南向70公里楊梅路段發現該車。警方擴音器示意停車，駕駛人不願配合，而且車輛駕駛座下方左前輪爆胎脫落，車輛與地面摩擦產生大量火花，最後在南向79.3公里新竹湖口路段因無法繼續行駛，只好停在外側車道

警方追車至楊梅、湖口交界，為避免危險波及其他車輛，除了管制後方車流，並持續尾隨該車，直到該車往外側車道靠並在路肩靜止，員警立即下車拔槍警戒，並喝令57歲吳姓男子下車受檢，吳男拒不下車，員警使用強制力將吳男帶下車，依現行犯逮捕，將人車帶回駐地偵辦。吳男酒測值超過標準，涉嫌公共危險罪及竊盜罪嫌，全案將移送新竹地檢署偵辦，吳男涉嫌肇事逃逸部分後續交由林口警分局追查。

警方追車的時候部分跟在後面的車輛錄下畫面，可以看見贓車駕駛座下方車輪脫落處，與地面摩擦一直冒出火花，畫面怵目驚心，看見警方拿出盾牌和把槍警戒，敲門斥喝，駕駛人真不願意開門下車，不少人為警方捏把冷汗，幸好警方發揮臨場積極作為，成功帶逮捕開贓車的嫌犯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方為維護其他車輛安全，管制後方車輛行駛。記者鄭國樑／翻攝
警方為維護其他車輛安全，管制後方車輛行駛。記者鄭國樑／翻攝
贓車駕駛座下方輪胎脫落，一度在路面摩擦冒出火花。記者鄭國樑／翻攝
贓車駕駛座下方輪胎脫落，一度在路面摩擦冒出火花。記者鄭國樑／翻攝

國道 贓車 林口 車道

延伸閱讀

不斷更新／初三國道塞翻多處「紫爆」 高公局建議北返這時再上路

楊梅男除夕失聯家屬急壞 警兵分多路尋人

國1楊梅5車連環撞！驚見小客車整台被「鏟起」

工作搬家不熟路況！泰男購物迷途街頭 楊梅警暖心伸援解驚魂

相關新聞

賞櫻下山出意外！台27線休旅車「煞車失靈」撞對向轎車 11人受傷送醫

王姓男子今天下午3時18分許駕駛休旅車搭載6名親友，從往六龜區賞櫻，下山行經台27線9公里處下坡煞車失靈，撞擊對向4人的...

爆胎也不停？贓車擦地冒大量火花 國道警追10公里逮酒駕男

國道公路警察局第一大隊今日下午2時12分接獲新北市林口警分局勤指中心通報，一輛小客車在轄內涉嫌肇事逃逸，該車為尚未報案的...

影／「太危險」南迴車潮驚見男童天窗探頭看風景 恐吞1萬8千元罰鍰

大年初四車潮湧現，台東台9線南迴公路北上路段，今上午有駕駛目擊，一名小男童在行駛中休旅車從天窗探出頭來，沿途長達5、6公...

台61線大甲段白車惡劣肇逃…拖吊車駕駛救援被撞 頭破腳變形急送醫

51歲童姓男子今天上午駕駛拖吊車，在台61線西濱快速道路大甲路段路肩執行道路救援時，突然遭一輛白色轎車撞擊，導致童男頭破...

影／初四一早直升機山難救援 小鬼湖、嘉明湖2登山客先後獲救

台東縣消防局今一早先後接獲兩件山難救援，先接到小鬼湖蔡女因右腳韌帶受傷、不到半小時接到嘉明湖避難山屋有人報案，蔡男疑高山...

春節返鄉驚魂！阿里山婦人駕車墜20公尺山谷 警消聯手村民救援

春節返家路途驚傳意外。嘉義縣警察局竹崎分局山美、新美聯合所上午10時許接獲60歲莊姓婦人自行報案，指稱她獨自駕車返回嘉義...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。