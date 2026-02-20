賞櫻下山出意外！台27線休旅車「煞車失靈」撞對向轎車 11人受傷送醫

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

王姓男子今天下午3時18分許駕駛休旅車搭載6名親友，從往六龜區賞櫻，下山行經台27線9公里處下坡煞車失靈，撞擊對向4人的轎車後翻覆，事故造成包括7歲男童在內的11人肢體及身體擦挫傷，所幸11人皆意識清楚，分別被送醫治療。

警消指出，這起事故發生在今天下午3時18分許，當時屏東籍的王姓男子（39歲）駕駛休旅車搭載6名親友至六龜區賞櫻，下山時在台27線9K公里附近、藤枝林道煞車失靈，整輛車衝至對向車道，撞擊4人的轎車後翻覆橫在馬路上。

六龜警分局和消防分隊獲報出動救援，事故導致6男5女其中包括一名7歲男童共11人身體及肢體擦挫傷，所幸皆意識清楚，救護員分別將3男2女傷者送旗山醫院，另1男2女送義大醫院，2男1女送榮總醫院治療，皆無生命危險，相關肇事責任由警方釐清中。

王姓男子今天下午3時18分許駕駛休旅車搭載6名親友至高雄六龜藤枝林道賞櫻，下山煞車失靈，撞擊對向4人轎車後翻覆，釀11人受傷。記者石秀華／翻攝
