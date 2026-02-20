賞櫻下山出意外！台27線休旅車「煞車失靈」撞對向轎車 11人受傷送醫
王姓男子今天下午3時18分許駕駛休旅車搭載6名親友，從往六龜區賞櫻，下山行經台27線9公里處下坡煞車失靈，撞擊對向4人的轎車後翻覆，事故造成包括7歲男童在內的11人肢體及身體擦挫傷，所幸11人皆意識清楚，分別被送醫治療。
警消指出，這起事故發生在今天下午3時18分許，當時屏東籍的王姓男子（39歲）駕駛休旅車搭載6名親友至六龜區賞櫻，下山時在台27線9K公里附近、藤枝林道煞車失靈，整輛車衝至對向車道，撞擊4人的轎車後翻覆橫在馬路上。
六龜警分局和消防分隊獲報出動救援，事故導致6男5女其中包括一名7歲男童共11人身體及肢體擦挫傷，所幸皆意識清楚，救護員分別將3男2女傷者送旗山醫院，另1男2女送義大醫院，2男1女送榮總醫院治療，皆無生命危險，相關肇事責任由警方釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。