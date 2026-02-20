賞櫻下山出意外！台27線休旅車「煞車失靈」撞對向轎車 11人受傷送醫

王姓男子今天下午3時18分許駕駛休旅車搭載6名親友，從往六龜區賞櫻，下山行經台27線9公里處下坡煞車失靈，撞擊對向4人的轎車後翻覆，事故造成包括7歲男童在內的11人肢體及身體擦挫傷，所幸11人皆意識清楚，分別被送醫治療。

警消指出，這起事故發生在今天下午3時18分許，當時屏東籍的王姓男子（39歲）駕駛休旅車搭載6名親友至六龜區賞櫻，下山時在台27線9K公里附近、藤枝林道煞車失靈，整輛車衝至對向車道，撞擊4人的轎車後翻覆橫在馬路上。