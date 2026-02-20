影／「太危險」南迴車潮驚見男童天窗探頭看風景 恐吞1萬8千元罰鍰

大年初四車潮湧現，台東台9線南迴公路北上路段，今上午有駕駛目擊，一名小男童在行駛中休旅車從天窗探出頭來，沿途長達5、6公里，直呼「太危險了！」警方表示，違反道路交通管理處罰條例，可開罰3千到1萬8千元罰鍰，並記違規點數。

目擊駕駛說，當時在太麻里路段發現該車異狀，一路跟隨至知本路段才分流離開。期間車流雖然順暢、但車速不低，雖然遇紅燈停等時男童曾短暫坐回車內，但綠燈起步後又再次探出頭來，反覆動作令人心驚。

從行車記錄器畫面發現，平均車速約70公里車陣中，一輛白色休旅車開著天窗，橘色上衣男童雙手撐在車頂邊緣，身體緩緩站起、探頭張望，迎著海風欣賞沿途景色。乍看像是興奮出遊，但對於後方駕駛來說，這是高風險動作，「只要前方一個急煞，後果恐不敢想像。」

台東縣警察局交通隊長吳昇忠說，乘車時將頭、手伸出車外，已違反道路交通安全規則第136條第6款規定。若經民眾檢舉屬實，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款裁罰，行駛中載運人客不穩妥，可處駕駛人新台幣3000元至1萬8000元罰鍰，並記違規點數。