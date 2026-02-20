快訊

二戰後最嚴峻安保環境！高市警告大陸脅迫 擬修安保文件、體制改革

鯉魚潭快艇遭疑「惡意造浪」害9歲童溺斃 縱管處調監視器…若超速最高罰百萬

新港奉天宮開臺媽祖抽出「國運籤上上籤」 董事長解讀籤詩

影／「太危險」南迴車潮驚見男童天窗探頭看風景 恐吞1萬8千元罰鍰

聯合報／ 記者劉星君／台東即時報導

大年初四車潮湧現，台東台9線南迴公路北上路段，今上午有駕駛目擊，一名小男童在行駛中休旅車從天窗探出頭來，沿途長達5、6公里，直呼「太危險了！」警方表示，違反道路交通管理處罰條例，可開罰3千到1萬8千元罰鍰，並記違規點數。

目擊駕駛說，當時在太麻里路段發現該車異狀，一路跟隨至知本路段才分流離開。期間車流雖然順暢、但車速不低，雖然遇紅燈停等時男童曾短暫坐回車內，但綠燈起步後又再次探出頭來，反覆動作令人心驚。

從行車記錄器畫面發現，平均車速約70公里車陣中，一輛白色休旅車開著天窗，橘色上衣男童雙手撐在車頂邊緣，身體緩緩站起、探頭張望，迎著海風欣賞沿途景色。乍看像是興奮出遊，但對於後方駕駛來說，這是高風險動作，「只要前方一個急煞，後果恐不敢想像。」

台東縣警察局交通隊長吳昇忠說，乘車時將頭、手伸出車外，已違反道路交通安全規則第136條第6款規定。若經民眾檢舉屬實，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款裁罰，行駛中載運人客不穩妥，可處駕駛人新台幣3000元至1萬8000元罰鍰，並記違規點數。

警方也呼籲，連假出遊雖開心，但安全永遠擺第一，且孩童自我保護能力不足，家長更應善盡看護責任，避免一時疏忽釀成難以挽回的意外。

台東台9線南迴公路北上路段，今上午有駕駛目擊，一名男童在行駛中休旅車從天窗探出頭來，沿途長達5、6公里。圖／讀者提供
台東台9線南迴公路北上路段，今上午有駕駛目擊，一名男童在行駛中休旅車從天窗探出頭來，沿途長達5、6公里。圖／讀者提供
台東台9線南迴公路北上路段，今上午有駕駛目擊，一名男童在行駛中休旅車從天窗探出頭來，沿途長達5、6公里。圖／讀者提供
台東台9線南迴公路北上路段，今上午有駕駛目擊，一名男童在行駛中休旅車從天窗探出頭來，沿途長達5、6公里。圖／讀者提供

休旅車 台東 警察 南迴公路

延伸閱讀

國1北上新竹系統交流道凌晨火燒車事故 休旅車全面燃燒

台11線警車碰撞休旅車 後車再追撞釀3傷送醫

回堵6公里！國3北上新店隧道發生火警 休旅車疑線路走火引起火燒車

影／驚險畫面曝光！印度男童嘴咬鋰電池秒爆炸 「口中起火」緊急送醫

相關新聞

春節返鄉驚魂！阿里山婦人駕車墜20公尺山谷 警消聯手村民救援

春節返家路途驚傳意外。嘉義縣警察局竹崎分局山美、新美聯合所上午10時許接獲60歲莊姓婦人自行報案，指稱她獨自駕車返回嘉義...

影／初四一早直升機山難救援 小鬼湖、嘉明湖2登山客先後獲救

台東縣消防局今一早先後接獲兩件山難救援，先接到小鬼湖蔡女因右腳韌帶受傷、不到半小時接到嘉明湖避難山屋有人報案，蔡男疑高山...

初三鯉魚潭溺斃憾事...外界質疑「惡意造浪」害死9歲童 檢警今相驗要查

花蓮9歲鄭姓男童昨天隨家人到鯉魚潭踩天鵝船遊湖，因船隻翻覆受困水下而溺斃。檢警今天相驗，對於外界質疑快艇「惡意造浪」，檢...

才喝一口茶趕著處理里內事務 苗栗市5連霸里長邱信雄車禍不治

苗栗市中苗里5連覇里長邱信雄今年2月6日傍晚車禍，搶救至前天不治，他生前連續15年認養120盞路燈，2011年獲內政部特...

國3北上南投3車連環撞！小客車失控旋轉「逆向」甩停路肩

正值春節期間，今天上午國道3號北向228.9公里處，發生一起驚險的連環追撞事故；一輛自小客貨車疑似因未注意車前狀況，追撞...

桃園議員服務處「總統春聯被割破」警方找到涉案者 下手理由曝光

民進黨桃園市議員黃瓊慧今天上午表示，位在桃園區的服務處外過年張貼兩張總統、副總統的「七喜春來」春聯，昨天發現遭人破壞，其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。