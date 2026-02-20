鯉魚潭快艇遭疑「惡意造浪」害9歲童溺斃 縱管處調監視器…若超速最高罰百萬

花蓮一名9歲鄭姓男童初三隨家人到鯉魚潭乘天鵝船遊湖不幸溺斃，外界質疑遊艇惡意造浪導致船隻翻覆釀成意外，花東縱谷國家風景區管理處表示，潭面動力船隻限速10浬，若超速可開罰5000到100萬元，正調閱監視器畫面檢視當時情況，對於水域行駛路線、畫定的活動區域也會全面檢討。

鯉魚潭位於壽豐鄉，由縱管處管理，縱管處祕書蔡威平今天表示，現行鯉魚潭水域，包括天鵝船、SUP、獨木舟等非動力水上遊憩都可使用，在潭北還有一塊專屬非動力活動的區域，讓初學的水上玩家可以練習，練習完再進到共用區域。

蔡威平表示，這次發生事故的區域在環東偏環北，也就是環潭公路約1公里處旁的水域，該處屬於動力、非動力船隻共同的水域，因為現場沒有攝像機，正在調閱附近畫面，若有拍到相關影像，將提供給檢警。

蔡威平說，鯉魚潭的動力小船，也就是快艇，限速10浬，鯉魚潭管理站配置有測速器不定時檢測，一旦發現船隻超速，可依觀光發展條例第64條可開罰5000到100萬元。目前鯉魚潭有16艘動力小船，管理站對每個業者都逐一宣導限定水域及限速，也要求主動避讓天鵝船等非動力活動。

縱管處正調查船隻翻覆的原因，若調閱到相關影像，將交由檢警判斷，若確實超速也會開罰。蔡威平說，針對船隻行駛路線、畫面區域等，正做全面檢視及檢討，若認為有調整必要，會與鯉魚潭周邊水域活動業者協調，以最安全的方式來營運。

當地租船業者表示，船隻均合法登記且都有投保無過失責任險，也都依規定讓乘客穿戴救生衣。快艇由業者操作，遇到非動力船一般都會放慢速度，但昨天湖面船隻非常多，可能因此造成湧浪。